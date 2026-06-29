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Greenwood yarışında yeni hamle: Fenerbahçe teklifi yükseltiyor

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood için transfer yarışı hareketlendi. Roma'nın Marsilya'ya 40 milyon Euro artı bonus içeren teklif hazırlığında olduğu belirtilirken, sarı-lacivertlilerin de daha önce sunduğu 30 milyon Euro'luk öneriyi yükseltmeye hazırlandığı aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 08:15
Haber: Fanatik
Greenwood yarışında yeni hamle: Fenerbahçe teklifi yükseltiyor
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosuna katmak istediği Mason Greenwood transferinde önemli bir sürece girdi. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir temas halinde olduğu İngiliz futbolcu için Roma'nın devreye girmesi, transfer yarışını yeniden hareketlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ROMA TEKLİF HAZIRLIĞINDA

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma, Marsilya'ya Mason Greenwood için 40 milyon Euro artı bonusları içeren resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor. Fransız kulübünün ise finansal planlamasını tamamlamak amacıyla oyuncuyu ay bitmeden satmayı hedeflediği belirtiliyor.

FENERBAHÇE TEKLİFİNİ ARTIRACAK

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Yönetimi'nin de harekete geçtiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin daha önce Marsilya'ya 30 milyon Euro ve bonusları içeren bir teklif sunduğu, yeni süreçte ise önerisini 40 milyon Euro seviyesine yükseltmeye hazırlandığı aktarıldı.

Transferi Başkan Aziz Yıldırım'ın bizzat takip ettiği belirtilirken, yönetimin oyuncu tarafıyla kurduğu diyaloğu süreçte önemli bir avantaj olarak gördüğü kaydedildi.

OYUNCU TARAFINDA ENGEL GÖRÜNMÜYOR

Fenerbahçe'nin Greenwood transferindeki önemli kozu, oyuncu cephesiyle yapılan görüşmeler olarak gösteriliyor. İngiliz futbolcunun temsilcileriyle maaş ve sözleşme şartları konusunda önemli mesafe alındığı, oyuncu tarafında ciddi bir engel bulunmadığı ifade ediliyor.

Sarı-lacivertlilerin artık Marsilya ile bonservis pazarlıklarına odaklandığı belirtiliyor. Roma'nın resmi teklif hazırlığında olması nedeniyle transferde önümüzdeki 48 saatin belirleyici olabileceği aktarılıyor.

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