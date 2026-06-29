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Fenerbahçe'de Amrabat belirsizliği sürüyor

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertliler gelen teklifleri değerlendirmeye alırken, oyuncu önceliğinin Dünya Kupası olduğunu belirterek transfer görüşmesi yapmayacağını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 08:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Amrabat belirsizliği sürüyor
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Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Sarı-lacivertliler, oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye alırken süreç henüz netleşmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AMRABAT'TAN DÜNYA KUPASI KARARI

Sofyan Amrabat'ın transfer görüşmelerine kapıyı kapattığı belirtildi. Oyuncunun, "Önceliğim Dünya Kupası" diyerek hiçbir transfer görüşmesi yapmayacağını duyurduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE PLANINI BUNA GÖRE YAPACAK

Fenerbahçe'nin Amrabat'ın durumuna göre transfer çalışmalarını şekillendireceği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerde oyuncunun geleceği, Dünya Kupası süreci ve gelen tekliflere göre netlik kazanacak.

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