Fenerbahçe'de Amrabat belirsizliği sürüyor

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Sarı-lacivertliler, oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye alırken süreç henüz netleşmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AMRABAT'TAN DÜNYA KUPASI KARARI
Sofyan Amrabat'ın transfer görüşmelerine kapıyı kapattığı belirtildi. Oyuncunun, "Önceliğim Dünya Kupası" diyerek hiçbir transfer görüşmesi yapmayacağını duyurduğu aktarıldı.
FENERBAHÇE PLANINI BUNA GÖRE YAPACAK
Fenerbahçe'nin Amrabat'ın durumuna göre transfer çalışmalarını şekillendireceği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerde oyuncunun geleceği, Dünya Kupası süreci ve gelen tekliflere göre netlik kazanacak.
Sofyan Amrabat'ın transfer görüşmelerine kapıyı kapattığı belirtildi. Oyuncunun, "Önceliğim Dünya Kupası" diyerek hiçbir transfer görüşmesi yapmayacağını duyurduğu aktarıldı.
FENERBAHÇE PLANINI BUNA GÖRE YAPACAK
Fenerbahçe'nin Amrabat'ın durumuna göre transfer çalışmalarını şekillendireceği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerde oyuncunun geleceği, Dünya Kupası süreci ve gelen tekliflere göre netlik kazanacak.