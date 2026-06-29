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Ai Ogura'dan Hollanda'da tarihi MotoGP zaferi; Toprak yarış dışı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Hollanda Grand Prix'sinde Ai Ogura birinci oldu. Toprak Razgatlıoğlu ise 10'unculuğa kadar yükseldiği yarışı motosikletindeki arıza nedeniyle tamamlayamadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 17:58 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 00:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ai Ogura'dan Hollanda'da tarihi MotoGP zaferi; Toprak yarış dışı
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Hollanda Grand Prix'sinde zafer Ai Ogura'nın oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SuperFile Trackhouse takımının Japon pilotu, Assen'de koşulan yarışı ilk sırada tamamlayarak kariyerinin ilk MotoGP galibiyetini elde etti.

OGURA İLK ZAFERİNİ ALDI

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. mücadelesi, Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte 26 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 2. cepten başlayan Ai Ogura, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

PODYUMDA RAUL FERNANDEZ VE MARTIN

Bitiş çizgisini takım arkadaşı Ai Ogura'dan 2 saniye sonra geçen Raul Fernandez, yarışı ikinci sırada tamamladı. Liderin 3.5 saniye gerisinde kalan Aprilia pilotu Jorge Martin ise üçüncü oldu.

TOPRAK YARIŞI TAMAMLAYAMADI

MotoGP tarihinin ilk Türk sürücüsü unvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda Grand Prix'sinde yarışı tamamlayamadı.

Prima Pramac Yamaha takımında yarışan Red Bull sporcusu, 10'unculuğa kadar yükseldiği mücadeleyi motosikletindeki arıza nedeniyle 13. turda terk etti.

MARTIN LİDERLİĞE YÜKSELDİ

İspanyol pilot Jorge Martin, puanını 193'e çıkararak pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Pilotlar klasmanında Martin'i 186 puanla Marco Bezzecchi ve 177 puanla Fabio Di Giannantonio takip etti.

Ai Ogura 168 puanla 4. sırada yer alırken, Marc Marquez 153 puanla 5. basamakta yer aldı. Toprak Razgatlıoğlu ise 11 puanla 21. sırada bulunuyor.

SIRADAKİ DURAK ALMANYA

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı, 11-12 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.


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