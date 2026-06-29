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Aziz Yıldırım: "Bu paraya Sörloth alırız!"

Aziz Yıldırım, Dortmund'un Serhou Guirassy için indirime yanaşmaması üzerine, "40 milyon Euro'yu Guirassy'ye vereceksek bu parayı Sörloth'a verelim" dedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 08:31
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım: 'Bu paraya Sörloth alırız!'
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"BU PARAYI SÖRLOTH'A VERELİM"

Ancak 30 yaşındaki golcü için kulübü 40 milyon eurodan aşağıya inmiyor. Fenerbahçe ise bu rakamı aşağıya çekmek için temaslarını sürdürüyor. Guirassy ile temaslar sürerken başkan Aziz Yıldırım'ın sözleri bomba etkisi yarattı.

Yıldırım, Dortmund'un 40 milyon euro olan ısrarı üzerine, "40 milyon euroyu Guirassy'ye vereceksek bu parayı Sörloth'a verelim" ifadelerini kullandı.

İBRE SÖRLOTH'A KAYABİLİR

Fenerbahçe, Guirassy ile bağları koparmış değil ancak ibre Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'a da kayabilir.

Fenerbahçe Yönetimi'nden bazı kişilerin de Aziz Yıldırım'ın sözüne destek verdiği gelen haberler arasında. Sarı-lacivertli yönetimin bu hafta iki ismin menajerleriyle bir kez daha görüşme gerçekleştireceği bildirildi. 

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