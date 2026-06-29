Aziz Yıldırım: 'Bu paraya Sörloth alırız!'

Yeni sezon öncesinde kadrosuna dünyaca ünlü bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, golcü transferini kısa süre içerisinde açıklamayı planlıyor. Sarı Kanarya'nın öncelikli hedefi ise Alman ekibi Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy...
"BU PARAYI SÖRLOTH'A VERELİM"
Ancak 30 yaşındaki golcü için kulübü 40 milyon eurodan aşağıya inmiyor. Fenerbahçe ise bu rakamı aşağıya çekmek için temaslarını sürdürüyor. Guirassy ile temaslar sürerken başkan Aziz Yıldırım'ın sözleri bomba etkisi yarattı.
Yıldırım, Dortmund'un 40 milyon euro olan ısrarı üzerine, "40 milyon euroyu Guirassy'ye vereceksek bu parayı Sörloth'a verelim" ifadelerini kullandı.
İBRE SÖRLOTH'A KAYABİLİR
Fenerbahçe, Guirassy ile bağları koparmış değil ancak ibre Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'a da kayabilir.
Fenerbahçe Yönetimi'nden bazı kişilerin de Aziz Yıldırım'ın sözüne destek verdiği gelen haberler arasında. Sarı-lacivertli yönetimin bu hafta iki ismin menajerleriyle bir kez daha görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
"BU PARAYI SÖRLOTH'A VERELİM"
Ancak 30 yaşındaki golcü için kulübü 40 milyon eurodan aşağıya inmiyor. Fenerbahçe ise bu rakamı aşağıya çekmek için temaslarını sürdürüyor. Guirassy ile temaslar sürerken başkan Aziz Yıldırım'ın sözleri bomba etkisi yarattı.
Yıldırım, Dortmund'un 40 milyon euro olan ısrarı üzerine, "40 milyon euroyu Guirassy'ye vereceksek bu parayı Sörloth'a verelim" ifadelerini kullandı.
İBRE SÖRLOTH'A KAYABİLİR
Fenerbahçe, Guirassy ile bağları koparmış değil ancak ibre Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'a da kayabilir.
Fenerbahçe Yönetimi'nden bazı kişilerin de Aziz Yıldırım'ın sözüne destek verdiği gelen haberler arasında. Sarı-lacivertli yönetimin bu hafta iki ismin menajerleriyle bir kez daha görüşme gerçekleştireceği bildirildi.