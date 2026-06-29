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Aziz Yıldırım'dan 90 milyonluk operasyon

Fenerbahçe'de yeni yönetim, hızlı ve etkili bir finansal operasyon gerçekleştirdi. Hem borç yükü azaltıldı hem de transfer çalışmalarının önü açıldı. Vadesi gelen 90 milyon Euro'nun üzerindeki borcun 48 milyon Euro'su ödendi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 08:46
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'dan 90 milyonluk operasyon
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, göreve gelir gelmez kulübün acil finansal yükünü hafifletmeyi başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, vadesi gelen 90 milyon Euro'nun üzerindeki borcun ödenmesi için hazırlanan mali planı devreye soktu. İlk ödemelerle birlikte vadesi gelen borçların yüzde 50'den fazlası kapatıldı. Kulüpten yaklaşık 48 milyon Euro çıktı. 15 Temmuz'a kadar ise 35 milyon Euro daha ödenmesi gerekiyor.

NAKİT AKIŞI RAHATLADI

Sarı-lacivertli yönetim, bu tarihe kadar tüm vadesi gelen borçları kapatarak toplam ödemeyi 90 milyon Euro'nun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Yönetimin hedeflediği transfer hamleleri için ilk büyük engel aşılmış oldu. Bu kritik finansal operasyon sayesinde Fenerbahçe, yaz transfer dönemine daha güçlü bir mali yapı ve rahat bir nakit akışıyla girecek.

Mali engellerle ilgili şüpheler ortadan kalktı.

YENİ KAYNAKLAR BULUNDU

Söz konusu finansman kulübün mevcut gelir kalemlerinin artırılması ve yeni kaynakların devreye alınmasıyla sağlandı. 

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