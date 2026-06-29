Trabzonspor'dan sambacı kanat hamlesi: Alysson

Sağ kanat transferi için çalışmalar devam eden Trabzonspor, Aston Villa forması giyen Alysson Eddward Franco da Rocha ismi yeniden gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezon da adı Trabzonspor'la anılan Sambacı, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmamıştı.
Aston Villa'da son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sınırlı süre bulan genç oyuncunun durumunda İngiliz kulübünün vereceği karar belirleyici olacak.
Oyuncunun sakatlık durumu yakından incelenirken, diğer yandan maliyet araştırması yapılıyor. Alysson dışında Fırtına'nın takibinde pek çok sağ kanat var. Hem yönetim hem de teknik direktör Fatih Tekke, sağ kenarda direkt fark yaratacak bir oyuncuyu takıma kazandırmak amacında.
10 MİLYON EUROYA ALDILAR
Alysson'un düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı, Trabzonspor'un da bu durumu takip ettiği öğrenildi.
Premier Lig ekibinin Ocak ayından 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Gremio'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Premier Lig'de 3 maçta şans buldu.
Aston Villa'da son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sınırlı süre bulan genç oyuncunun durumunda İngiliz kulübünün vereceği karar belirleyici olacak.
Oyuncunun sakatlık durumu yakından incelenirken, diğer yandan maliyet araştırması yapılıyor. Alysson dışında Fırtına'nın takibinde pek çok sağ kanat var. Hem yönetim hem de teknik direktör Fatih Tekke, sağ kenarda direkt fark yaratacak bir oyuncuyu takıma kazandırmak amacında.
10 MİLYON EUROYA ALDILAR
Alysson'un düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı, Trabzonspor'un da bu durumu takip ettiği öğrenildi.
Premier Lig ekibinin Ocak ayından 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Gremio'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Premier Lig'de 3 maçta şans buldu.