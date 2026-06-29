Kırkpınar'ın sessiz emeği: Kispet ustası geleneği yaşatıyor

Edirne'de yaşayan 47 yaşındaki Adem Kayın, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin en önemli sembollerinden biri olan kispeti pehlivanlar için dikerek geleneksel sanatı yaşatıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 15 yıllık kispet ustası Kayın, çocukluğundan bu yana severek takip ettiği Kırkpınar'ın bir parçası olmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtiyor.
KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN SANATI SEÇTİ
AA muhabirine konuşan Adem Kayın, el sanatları öğretmenliği mezunu olduğu için deri işleme sanatını yakından bildiğini söyledi.
Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarıyla ilgili okuduğu bir makalede kispetin de bu listede yer aldığını gördüğünü belirten Kayın, bu sanatı yaşatmaya karar verdiğini dile getirdi.
Kayın, bu kararın ardından kispet ustası Bigalı İrfan Şahin'den eğitim aldı. Şahin'den aldığı 6 aylık eğitimin ardından kispet dikmeye başlayan Kayın, "Kispet yapmak başka bir boyut. Kispetin çıraklığını da yaşamak gerekiyor. O günden beri isteyene kispet yapıyorum. Kispetin akademik yönüyle de ilgileniyorum. Eşim bitirme tezini kispet üzerine yazdı. Onu kitap haline getirdik. Bizden sonra kispet nasıl yapılır, kispetin tarihi nedir bilmek isteyenlere kaynak bırakıyoruz." dedi.
KİSPETİN ÖMRÜNÜ PEHLİVAN BELİRLİYOR
Adem Kayın, bir kispeti dikmenin en az 3 gün sürdüğünü söyledi. Kispetin kullanım ömrünü ise pehlivanın saklama koşullarının belirlediğini ifade etti.
Kispetin yağlanmadan giyilmesinin mümkün olmadığını belirten Kayın, iyi saklanmış bir kispetin 3 ila 5 yıl arasında kullanılabildiğini dile getirdi.
Kayın, "Pehlivan güreşten sonra kispeti ılık suda yıkayıp ardından gölgede kurutup hafif şekilde yağlayıp zembilde saklarsa 5 yıl giyer. Ama giydi çıkardı, 15 gün hiç açmadı deri çürümeye başlar. Kispet durduğu yerde dağılır. Kispetteki işlemeleri süs zannedenler oluyor ama deri sertleşsin diye yapıyoruz. Kasnak bölgesinde 6-7 kat deri kullanıyoruz." diye konuştu.
FİYATI 7 BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR
Dana derisinden yapılan kispetlerin 7 bin 500 ila 20 bin lira arasında fiyatlarla satıldığını belirten Kayın, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu söyledi.
Kayın, "Kırkpınar'ın bir parçası olmak mutluluk verici. Bu tarihin içinde olmak ayrı bir gurur veriyor. Kırkpınar ile ilgili yazılan kitaplarda ve araştırmalarda adımın geçtiğini görüyorum. Çok mutlu oluyorum. Çocuğuma bırakabileceğim en güzel hediye bu, tarihte adımızın olması." ifadelerini kullandı.
"HERKES PEHLİVANLARI, BEN KİSPETLERİ İZLİYORUM"
Adem Kayın, kispet diktiği pehlivanları özellikle takip ettiğini belirtti. Kayın, kispetlerin de güreşte mücadelenin bir parçası olduğunu söyledi.
Kayın, "Güreşlerde herkes pehlivanları izliyor, ben kispetleri izliyorum. Benim diktiğim kispeti giyen pehlivanın kazanmasını istiyorum istemsiz bir şekilde. Birinci olunca büyük bir gurur duyuyorsun. Pehlivanlardan diktiğim kispetle ilgili gelen tepkiler de mutlu ediyor. Kispet pehlivanın yol arkadaşı. Kispetine güvenmesi gerekiyor. Yağlı güreşte bütün oyunlar kispet üzerinden olduğu için sağlam olması gerekiyor. Ustam, ustasından öğrendiklerini bana aktardı. Yaklaşık 150 yıllık bir mirası devam ettiriyorum." dedi.
KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN SANATI SEÇTİ
AA muhabirine konuşan Adem Kayın, el sanatları öğretmenliği mezunu olduğu için deri işleme sanatını yakından bildiğini söyledi.
Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarıyla ilgili okuduğu bir makalede kispetin de bu listede yer aldığını gördüğünü belirten Kayın, bu sanatı yaşatmaya karar verdiğini dile getirdi.
Kayın, bu kararın ardından kispet ustası Bigalı İrfan Şahin'den eğitim aldı. Şahin'den aldığı 6 aylık eğitimin ardından kispet dikmeye başlayan Kayın, "Kispet yapmak başka bir boyut. Kispetin çıraklığını da yaşamak gerekiyor. O günden beri isteyene kispet yapıyorum. Kispetin akademik yönüyle de ilgileniyorum. Eşim bitirme tezini kispet üzerine yazdı. Onu kitap haline getirdik. Bizden sonra kispet nasıl yapılır, kispetin tarihi nedir bilmek isteyenlere kaynak bırakıyoruz." dedi.
KİSPETİN ÖMRÜNÜ PEHLİVAN BELİRLİYOR
Adem Kayın, bir kispeti dikmenin en az 3 gün sürdüğünü söyledi. Kispetin kullanım ömrünü ise pehlivanın saklama koşullarının belirlediğini ifade etti.
Kispetin yağlanmadan giyilmesinin mümkün olmadığını belirten Kayın, iyi saklanmış bir kispetin 3 ila 5 yıl arasında kullanılabildiğini dile getirdi.
Kayın, "Pehlivan güreşten sonra kispeti ılık suda yıkayıp ardından gölgede kurutup hafif şekilde yağlayıp zembilde saklarsa 5 yıl giyer. Ama giydi çıkardı, 15 gün hiç açmadı deri çürümeye başlar. Kispet durduğu yerde dağılır. Kispetteki işlemeleri süs zannedenler oluyor ama deri sertleşsin diye yapıyoruz. Kasnak bölgesinde 6-7 kat deri kullanıyoruz." diye konuştu.
FİYATI 7 BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR
Dana derisinden yapılan kispetlerin 7 bin 500 ila 20 bin lira arasında fiyatlarla satıldığını belirten Kayın, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu söyledi.
Kayın, "Kırkpınar'ın bir parçası olmak mutluluk verici. Bu tarihin içinde olmak ayrı bir gurur veriyor. Kırkpınar ile ilgili yazılan kitaplarda ve araştırmalarda adımın geçtiğini görüyorum. Çok mutlu oluyorum. Çocuğuma bırakabileceğim en güzel hediye bu, tarihte adımızın olması." ifadelerini kullandı.
"HERKES PEHLİVANLARI, BEN KİSPETLERİ İZLİYORUM"
Adem Kayın, kispet diktiği pehlivanları özellikle takip ettiğini belirtti. Kayın, kispetlerin de güreşte mücadelenin bir parçası olduğunu söyledi.
Kayın, "Güreşlerde herkes pehlivanları izliyor, ben kispetleri izliyorum. Benim diktiğim kispeti giyen pehlivanın kazanmasını istiyorum istemsiz bir şekilde. Birinci olunca büyük bir gurur duyuyorsun. Pehlivanlardan diktiğim kispetle ilgili gelen tepkiler de mutlu ediyor. Kispet pehlivanın yol arkadaşı. Kispetine güvenmesi gerekiyor. Yağlı güreşte bütün oyunlar kispet üzerinden olduğu için sağlam olması gerekiyor. Ustam, ustasından öğrendiklerini bana aktardı. Yaklaşık 150 yıllık bir mirası devam ettiriyorum." dedi.