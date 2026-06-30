Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Nagelsmann: "İstemiyorlarsa giderim"

Dünya Kupası'na erken veda eden Almanya'da teknik direktör Nagelsmann, göreve devam etmek istediğini ancak son sözün federasyonda olduğunu dile getirdi.

calendar 30 Haziran 2026 09:56
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Nagelsmann: 'İstemiyorlarsa giderim'
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
2026 Dünya Kupası'nda Almanya için yolun sonu erken geldi. Panzerler, son 32 turunda Paraguay'a penaltılar sonucunda 5-4 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ardından penaltılarla elenen Almanya'da gözler Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'a çevrildi.

Büyük hayal kırıklığı yaratan elenmenin hemen sonrasında MagentaTV'ye konuşan 38 yaşındaki teknik adam, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU BENİM ELİMDE DEĞİL"

Julian Nagelsmann'a, önümüzdeki günlerde Almanya Milli Takımı'ndaki geleceğiyle ilgili bir değerlendirme yapıp yapmayacağı soruldu.

Nagelsmann, bu soruya net bir cevap verdi ve kararın kendisinde olmadığını söyledi.

Alman teknik adam, "Hayır, bu benim elimde değil. Eğer istenirse hazır bekliyorum. Eğer istenmezse, o zaman bunu bana söylemeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

BERTI VOGTS HATIRLATILDI

Programın moderatörü Johannes B. Kerner, Nagelsmann'a 1994 Dünya Kupası sonrası yaşanan süreci hatırlattı.

Kerner, Berti Vogts'un 1994'te ABD'deki Dünya Kupası'nda alınan başarısız sonucun ardından görevde kaldığını ve iki yıl sonra Almanya'yı Avrupa şampiyonluğuna taşıdığını belirtti.

Nagelsmann ise bu kıyaslamaya girmek istemedi.

38 yaşındaki çalıştırıcı, "Buna şimdi hiçbir şey söylemeyeceğim." yanıtını verdi.

"DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Kerner'in, geleceğiyle ilgili değerlendirme sürecine kimleri dahil edeceğini sorması üzerine Nagelsmann, bir kez daha göreve devam etmek istediğini vurguladı.

Nagelsmann, "Evet, ben devam etmek istiyorum. Dediğim gibi, hazır bekliyorum, bunu az önce de söyledim. Ama evet, futbolda her şey insanın kendi elinde olmuyor." dedi.

"KARAR FEDERASYONUN"

Almanya'da erken vedanın ardından Nagelsmann'ın görevde kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Genç teknik adam ise bu konuda karar merciinin Alman Futbol Federasyonu olduğunu belirtti.

Nagelsmann, "Eğer federasyon bunu isterse, Avrupa Şampiyonası'na ve Uluslar Ligi'ne de çok memnuniyetle takımı hazırlarım. Eğer istemezlerse, o zaman bunu bana söylemeleri gerekiyor." sözlerini kullandı.

KISA SÜREDE NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

Almanya'nın Dünya Kupası'na erken vedasının ardından federasyon içinde yapılacak değerlendirmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Zlatan Ibrahimovic:
Zlatan Ibrahimovic: "Böyle Hollanda mı olur!"
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı
Thierry Henry:
Thierry Henry: "Bu kadar korkulur mu!"
Jürgen Klopp:
Jürgen Klopp: "Yeniden başlamak lazım"
Gustavo Alfaro:
Gustavo Alfaro: "Direnmek kanımızda var!"
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
Sporx Anasayfasına Dön