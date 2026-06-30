29 Haziran
Brezilya-Japonya
2-1
29 Haziran
Almanya-Paraguay
4-5
30 Haziran
Hollanda-Fas
3-4
29 Haziran
OB-Kolding
2-1
29 Haziran
RKDSV-Willem
0-11

Lauriente için dudak uçuklatan talep! Beşiktaş fren yaptı...

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu adayları arasında yer alan Armand Lauriente için kulübü Sassuolo duduk uçuklatan talepte bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 09:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Lauriente için dudak uçuklatan talep! Beşiktaş fren yaptı...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ın sol kanatta ilk sıraya yazdığı Leandro Trossard için ikna çalışmaları sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SASSUOLO ZAM YAPTI

Siyah beyazlıların bu bölge için ikinci rotası ise Sassuolo forması giyen Armand Lauriente. Fransız oyuncunun kulübü Sassuolo geçen sezon istediği 18 milyon Euro'ya zam yaptı ve 25 milyon Euro talep etti.

Yaşanan gelişmenin ardından ise Beşiktaş'ın frene bastığı öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.