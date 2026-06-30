Lauriente için dudak uçuklatan talep! Beşiktaş fren yaptı...

Beşiktaş'ın sol kanatta ilk sıraya yazdığı Leandro Trossard için ikna çalışmaları sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SASSUOLO ZAM YAPTI
Siyah beyazlıların bu bölge için ikinci rotası ise Sassuolo forması giyen Armand Lauriente. Fransız oyuncunun kulübü Sassuolo geçen sezon istediği 18 milyon Euro'ya zam yaptı ve 25 milyon Euro talep etti.
Yaşanan gelişmenin ardından ise Beşiktaş'ın frene bastığı öğrenildi.
Siyah beyazlıların bu bölge için ikinci rotası ise Sassuolo forması giyen Armand Lauriente. Fransız oyuncunun kulübü Sassuolo geçen sezon istediği 18 milyon Euro'ya zam yaptı ve 25 milyon Euro talep etti.
Yaşanan gelişmenin ardından ise Beşiktaş'ın frene bastığı öğrenildi.