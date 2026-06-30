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Mario Lemina'yı İspanya'dan istiyorlar!

Valencia, Galatasaray forması giyen 32 yaşındaki Gabonlu futbolcu Mario Lemina ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 08:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mario Lemina'yı İspanya'dan istiyorlar!
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Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı ancak transferini yabancı sınırı nedeniyle açıklayamadığı Mario Lemina'ya Valencia talip oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol basınında yer alan habere göre, Galatasaray ile mevcut sözleşmesine göre bugün (30 Haziran Salı) serbest kalacak olan 32 yaşındaki Gabonlu yıldıza Valencia talip olurken, sarı-kırmızılı takımla henüz sözleşme imzalanmadığı aktarıldı.

Mario Lemina ile yeni sözleşme konusunda söz kesen Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcunun geleceği konusunda TFF'nin vereceği yabancı kuralı kararını bekliyor.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Gabonlu futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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