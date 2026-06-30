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Dominik Livakovic için transfer yanıtı

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic, geçen yılın ikinci yarısında Fenerbahçe'den kiraladıkları Dominik Livakovic'i takımda tutmak istediklerini dile getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 12:14
Haber: Sporx.com dış haberler
Dominik Livakovic için transfer yanıtı
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Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic, geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'den kiraladıkları Dominik Livakovic ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kovacevic, "Dünya Kupası'nı izliyorum ve Livakovic, Hırvatistan Ligi'nden gelip en iyi oynayan Hırvat oyuncu! Keşke ona bu kadar iş düşmeseydi ama performansına bakılınca onu tebrik ediyorum. Harika bir formda olduğu belli. Onun ve milli takımımızın bir üst tura yükselmesinden dolayı çok mutluyum." dedi.

Livakovic'in gelecek yıl Dinamo Zagreb'de kalıp kalmayacağına yönelik soruya cevap veren Kovacevic, "Dominik Livakovic'in yeni sezonda da Dinamo'da oynamaya devam edeceğine inanıyorum. Eğer kalırsa, kimse benden daha mutlu olamaz!" sözlerini sarf etti.

31 yaşındaki Livakovic, yeni sezonla birlikte Dinamo Zagreb'ten bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe'ye geri dönecek. Hırvat file bekçisinin, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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