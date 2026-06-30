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Beşiktaş sabırsız: "İnadı bırak, Kartal ol!"

Arsenal, Beşiktaş'ın 20 milyon Euro'luk teklifini kabul etti. Belçika'nın 10 numarası Leandro Trossard da Dünya Kupası sonrasını işaret etti. Kartal, yıldız futbolcunun bir an evvel "Evet" demesini bekliyor.

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calendar 30 Haziran 2026 09:01 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 09:04
Haber: Sözcü
Beşiktaş sabırsız: 'İnadı bırak, Kartal ol!'
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlı taraftarları coşturacak bir transfer hamlesiyle startı vermeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, Belçika Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda göz kamaştıran bir performans sergileyen Leandro Trossard transferinde sona geldi. Arsenal, 31 yaşındaki yıldız isim için 20 milyon Euro istemişti.

"Ne gerekiyorsa yaparız" diyen Başkan Adalı da bu rakamı kabul etti ve Arsenal ile anlaşma sağlandı. Gözler Trossard'ın vereceği karara çevrildi.

SUUDİLER DE DEVREDE

Dünya Kupası'nda transfer görüşmelerine girmek istemeyen yıldız futbolcu, turnuva sonrasını işaret etmişti.

Özen, Trossard'ın menajeriyle yaptığı görüşmede bir an önce karar vermesi gerektiğini iletti. Suudi Arabistan'dan Al-Diraiyah'ın da Belçikalı 10 numara için devrede olduğu öğrenildi.

Sol kanat ve 10 numara bölgesinde forma giyebilen Trossard, Belçika'nın 5-1 kazandığı Yeni Zelanda maçında 2 gol ve 1 asistlik performansıyla herkesi mest etti. Yıldız futbolcunun Kartal olması artık an meselesi. 

36 GOL | 34 ASİST

Trossard'ın Arsenal'daki performansı büyüleyici. İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı Arsenal'da toplamda 174 maça çıkan Trossard, 36 gol ve 34 asistlik performansıyla göz kamaştırdı. Belçika ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Leandro Trossard, 54 milli maçta 14 gol üretti. 31 yaşındaki forvet, son Yeni Zelanda maçında attığı 2 golle 5-1'lik galibiyetin mimarı oldu.

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