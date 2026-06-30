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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Mats Hummels: "Elenmemiz tesadüf değil!"

Mats Hummels, Almanya'nın üst üste bir büyük turnuvada daha beklentilerin altında kalması sonrası sert eleştirilerde bulundu.

calendar 30 Haziran 2026 09:48
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Mats Hummels: 'Elenmemiz tesadüf değil!'
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2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a penaltılar sonucunda elenen Almanya'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son 32 turunda turnuvaya veda eden Panzerler için ülke basınında eleştiriler yükselirken, eski milli futbolcu Mats Hummels de sert açıklamalarda bulundu.

MagentaTV yorumcusu olarak değerlendirmelerde bulunan Hummels, Almanya'nın üst üste bir büyük turnuvada daha beklentilerin altında kalmasının ardından hem teknik heyet hem de oyuncular tarafında ciddi kararlar alınması gerektiğini söyledi.

"SONUÇLARI OLMASI GEREKİYOR"

Almanya, Paraguay karşısında normal süresi ve uzatmaları eşitlikle tamamlanan maçta penaltılar sonucunda 5-4 mağlup oldu ve Dünya Kupası'na son 16 turunu göremeden veda etti.

Mats Hummels, yaşanan başarısızlığın ardından sorumluluk makamındaki isimlerin durumunun sorgulanması gerektiğini belirtti.

Dünya Kupası şampiyonu eski futbolcu, "Sorumlu tarafta bir şekilde sonuçlar olması gerektiği açıkça bağırıyor. Bunu başka türlü söyleyemem. Şimdi evimizde Avrupa Şampiyonası'nı, evimizde Uluslar Ligi'ni ve buradaki turnuvayı yaşadık. Evimizdeki Avrupa Şampiyonası bana göre geriye dönüp bakıldığında sportif açıdan, performanslar açısından hâlâ fazla iyi anlatılıyor." ifadelerini kullandı.

EURO 2024'E DE GÖNDERME

Almanya, EURO 2024'te çeyrek finalde daha sonra şampiyonluğa ulaşan İspanya'ya uzatmalarda 2-1 mağlup olmuştu. O karşılaşmada Marc Cucurella'nın elle oynadığı pozisyon sonrası verilmeyen penaltı uzun süre tartışılmıştı.

Ancak Hummels'e göre Almanya'nın son yıllardaki sorunu yalnızca tek bir maç ya da tartışmalı bir hakem kararıyla açıklanamaz.

Tecrübeli isim, "Diğer iki turnuva da her biri hayal kırıklığıydı. Bu yüzden bunun bir konu olması gerekiyor. Hem milli takım teknik direktörünün kendisi açısından hem de federasyon açısından. En azından bununla ilgili görüşmeler yapılması gerekiyor, başka türlüsü olamaz. Çünkü futbol bunun için çok fazla performans sporudur." dedi.

"2016'DAN BERİ TEK BİR GÜÇLÜ TURNUVA YOK"

Mats Hummels, Almanya Milli Takımı'nda bazı oyuncuların da artık karar aşamasına gelmiş olabileceğini dile getirdi.

Eski stoper, "Oyuncular tarafında, bazılarının kendi istekleriyle bırakacağını hayal edebiliyorum. Ve sonra belki de şimdi henüz 30'larının başında olan ama dört, beş, altı turnuvada Almanya için iyi bir turnuva oynama ya da iyi sonuçlar elde etme şansını kaçırmış oyuncuları ilgilendiren kararlara da yaklaşmak gerekir." sözlerini kullandı.

Hummels, Almanya'nın uzun süredir büyük turnuvalarda istenen seviyeye çıkamadığını vurguladı.

Başarısızlıkların tesadüf olmadığını belirten Hummels, "Çünkü benim için, 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana Almanya'nın tek bir güçlü turnuvasının bile olmaması tesadüf değil." açıklamasını yaptı.

"BU ÖNCE OYUNCULARLA BAŞLAR"

Hummels, yaşanan tablonun sorumluluğunda futbolcuların da önemli payı olduğunu söyledi.

37 yaşındaki eski futbolcu, "Bu ilk sırada oyuncularla başlar, çünkü arada farklı teknik direktörlerimiz vardı. Ve ben bazı kişilerden, artık devam etmeyeceğim demelerini de bekliyorum. Ama mevcut ya da o zaman muhtemel yeni milli takım teknik direktörünün de birkaç sert karar almasını bekliyorum." dedi.

KLOPP'TAN HUMMELS'E DESTEK

Mats Hummels'in değerlendirmelerinin ardından MagentaTV yorumcusu Jürgen Klopp da eski öğrencisine destek verdi.

Borussia Dortmund döneminde Hummels ile birlikte çalışan Klopp, "Mats haklı ve bu kulağa acımasız geliyor. Bir on yıldan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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