Kawhi, uzun vadeli sözleşmeyi 'yalnızca Raptors ile imzalayacak'

Los Angeles Clippers, yıldız oyuncusu Kawhi Leonard'ı yeniden Toronto Raptors'a gönderecek bir takas üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2019 yılında Raptors'ı NBA şampiyonluğuna taşıyan Leonard'ın, Kanada ekibine dönmeye sıcak baktığı ve yalnızca Toronto ile uzun vadeli sözleşme imzalamaya istekli olduğu öne sürüldü.
2026 serbest oyuncu sınıfının beklentilerin altında kalmasına rağmen yaz döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya hazırlanan Leonard, serbest oyuncu olmamasına karşın olası takas senaryolarıyla gündemin merkezinde yer almayı sürdürüyor.
ESPN'den Shams Charania, Leonard'ın Clippers kariyerinin sona yaklaşmakta olduğunu ve takasın kısa süre içerisinde gerçekleşmesini beklediğini söyledi.
Los Angeles'ta geçirdiği yedi sezonun ardından Leonard'ın, son şampiyonluğunu ve Finaller MVP ödülünü kazandığı Toronto'ya dönebileceği ifade edildi.
Charania, "Clippers ile Raptors arasındaki görüşmeler devam ediyor ve oldukça ciddi şekilde ilerliyor. Önümüzdeki birkaç saat hatta yarına kadar sürebilecek görüşmeler var ancak iki tarafın da bu takası gerçekleştirme konusunda istekli olduğu görülüyor. Kawhi Leonard'ın Los Angeles dönemi sona yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.
Ünlü gazeteci ayrıca, Clippers'ın vermek istemediği uzun vadeli kontratı teklif etmeye hazır birçok takım bulunmasına rağmen Leonard'ın yalnızca tek bir organizasyona uzun vadeli bağlılık göstermeye hazır olduğunu belirtti.
Charania, "Gelecek sezon yaklaşık 50 milyon dolarlık kontratı bulunuyor. Tanıdık bir ortam ve güçlü ilişkiler onun için çok önemli. Raptors döneminden birçok kişi hâlâ organizasyonda yer alıyor ve Leonard'ın uzun vadeli taahhütte bulunmaya hazır olduğu tek takım Toronto." dedi.
Leonard, geçtiğimiz sezon Clippers formasıyla çıktığı 65 maçta 20.7 sayı, 6.4 ribaund ve 3.1 asist ortalamaları yakalayarak All-NBA İkinci Takımı'na seçilmişti.
2026 serbest oyuncu sınıfının beklentilerin altında kalmasına rağmen yaz döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya hazırlanan Leonard, serbest oyuncu olmamasına karşın olası takas senaryolarıyla gündemin merkezinde yer almayı sürdürüyor.
ESPN'den Shams Charania, Leonard'ın Clippers kariyerinin sona yaklaşmakta olduğunu ve takasın kısa süre içerisinde gerçekleşmesini beklediğini söyledi.
Los Angeles'ta geçirdiği yedi sezonun ardından Leonard'ın, son şampiyonluğunu ve Finaller MVP ödülünü kazandığı Toronto'ya dönebileceği ifade edildi.
Charania, "Clippers ile Raptors arasındaki görüşmeler devam ediyor ve oldukça ciddi şekilde ilerliyor. Önümüzdeki birkaç saat hatta yarına kadar sürebilecek görüşmeler var ancak iki tarafın da bu takası gerçekleştirme konusunda istekli olduğu görülüyor. Kawhi Leonard'ın Los Angeles dönemi sona yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.
Ünlü gazeteci ayrıca, Clippers'ın vermek istemediği uzun vadeli kontratı teklif etmeye hazır birçok takım bulunmasına rağmen Leonard'ın yalnızca tek bir organizasyona uzun vadeli bağlılık göstermeye hazır olduğunu belirtti.
Charania, "Gelecek sezon yaklaşık 50 milyon dolarlık kontratı bulunuyor. Tanıdık bir ortam ve güçlü ilişkiler onun için çok önemli. Raptors döneminden birçok kişi hâlâ organizasyonda yer alıyor ve Leonard'ın uzun vadeli taahhütte bulunmaya hazır olduğu tek takım Toronto." dedi.
Leonard, geçtiğimiz sezon Clippers formasıyla çıktığı 65 maçta 20.7 sayı, 6.4 ribaund ve 3.1 asist ortalamaları yakalayarak All-NBA İkinci Takımı'na seçilmişti.