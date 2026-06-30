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Fenerbahçe'de plan: Fred giderse Andre

Fenerbahçe'de Fred ile yollar ayrılırsa, Corinthians'ta forma giyen 20 yaşındaki orta saha Andre ile temas kurulacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 09:15
Haber: Takvim
Fenerbahçe'de plan: Fred giderse Andre
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Fenerbahçe transfere odaklanırken bir yandan da takımdan gönderilmesi gündemde olan oyuncularla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal, göreve gelmeden önce Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünen ancak şu an için durumu belirsizliğini koruyan Fred ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılma durumunda yerine geçeceği isim de belli...

Sarı-lacivertli yönetimin, Corinthians'ta forma giyen 20 yaşındaki orta saha Andre ile temas kuracağı öğrenildi. Yönetim, İsmail Kartal'ın Fred ile ilgili vereceği rapora göre hareket edecek.

Andre ismine teknik direktör İsmail Kartal'ın da çok sıcak baktığı belirtildi.

29 MAÇTA 5 GOL ATTI

Andre, geride kalan sezonda 29 maçta forma giyerken 5 kez fileleri havalandırdı. 

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