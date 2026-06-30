Almanya'ya penaltı kabusu! Paraguay turu aldı
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Paraguay, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Almanya'yı 4-3 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Mücadelede ilk gol, 42. dakikada Julio Enciso'dan geldi ve Paraguay 1-0 öne geçti.
İlk yarı, Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Almanya, 54. dakikada Kai Havertz'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
⚽ Paraguay bir geldi pir geldi!
🇩🇪Almanya 0-1 Paraguay🇵🇾pic.twitter.com/tZhkxLJ0kp https://t.co/q6t3hoBST5
— Sporx (@sporx) June 29, 2026
Karşılaşmanın normal süresinde başka gol sesi çıkmadı. 90 dakika 1-1 beraberlikle sonuçlanırken maçta uzatma dakikalarına geçildi.
⚽️Almanya, Kai Havertz'in golüyle Paraguay karşısında skoru eşitledi!
🇩🇪Almanya 1-1 Paraguay🇵🇾pic.twitter.com/SFGcMIlYLu https://t.co/8obvOgNle3
— Sporx (@sporx) June 29, 2026
120 dakika sonrasında da 1-1 eşitlik bozulmadı ve mücadelede seri penaltı atışlarına geçildi.
Paraguay, seri penaltı atışlarında Almanya'yı 4-3 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Almanya ise turnuvaya veda etti.
Almanya'da Havertz, Woltemade ve Tah penaltıları değerlendiremedi. Paraguay'da ise Sanabria ve Balbueana, penaltıyı kaçırdı.
Gustavo Alfaro'nun öğrencileri, son 16 turunda Fransa - İsveç eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.
⚽ FUTBOL TARİHİNE GEÇEN PENALTILAR!
💥Almanya devre dışı, Paraguay son 16'da pic.twitter.com/TgH7RcZtEf https://t.co/cE84B5v8Mw
— Sporx (@sporx) June 29, 2026
Öte yandan Galatasaray forması giyen Alman futbolcu Leroy Sane, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 88 dakika sahada kaldı.
24 YIL SONRA 2. RANDEVU
Almanya ile Paraguay, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya geldi. İki ekip daha önce 2002 Dünya Kupası son 16 turunda rakip olmuş, Almanya sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
2002'deki ilk Dünya Kupası randevusunda Almanya'ya turu getiren gol, 88. dakikada Oliver Neuville'den gelmişti. 24 yıl sonra oynanan ikinci eşleşme, iki takımın Dünya Kupası tarihindeki yeni sayfası oldu.
ALMANYA'DAN TARİHİ İSTATİSTİK
Almanya, Paraguay karşısında ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen topa sahip olma ve pas oyununda tarihi bir üstünlük kurdu.
1966'dan bu yana detaylı veri tutulmaya başlandığından beri bir Dünya Kupası maçının ilk yarısında rakibinden 253 başarılı pas fazla yapıp devreye geride giren başka bir takım olmadı.
ALMANYA, TURNUVA TARİHİNDE İLK KEZ SERİ PENALTILARLA KAYBETTİ
Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltı atışlarından mağlubiyetle ayrıldı.
Paraguay, Almanya'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarında 4-3 mağlup ederek son 16 turuna çıktı. Paraguay, son 16 turunda Fransa-İsveç eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
ALMANYA'NIN 2018 VE 2022 SONRASI 2026'DA DA YÜZÜ GÜLMEDİ
Dünya Kupası'nda 12 yıl sonra tekrar şampiyonluk hedefleyen Almanya, son 32 turunda elendi.
Almanya, son 2 Dünya Kupası'nda (2018, 2022) gruptan çıkamayarak yaşadığı başarısızlıklara 2026'da son 32 turunda elenerek bir yenisini ekledi.
Panzerler, 1954, 1974, 1990 ve 2014'te şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı. Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda ise 12 yıllık kupa özlemine son veremedi ve son 32 turunda elendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
Turnuvada E Grubu'nu 6 puanla lider olarak tamamladıktan sonra 12 yıllık aranın ardından tekrar kupaya uzanmak isteyen Almanya ile Türkiye'nin de bulunduğu D Grubu'nu 4 puanla 3. sırada bitiren Paraguay, Boston Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Almanya'da Galatasaray forması giyen Leroy Sane, maça ilk 11'de başladı.
Maçın 2. dakikasında Paraguay'ın kullandığı köşe vuruşunda Alonso, sol ayağıyla vuruşunu yaparken kaleci Neuer yakın mesafeden gole izin vermedi. Devamında top Alonso'dan dışarı çıktı.
8. dakikada Almanya'da Pavlovic'in arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Wirtz'in şutu üstten auta çıktı.
42. dakikada Paraguay, 1-0 öne geçti. Paraguay'da Almiron'un ceza sahası gerisine gönderdiği pası alan Galarza'nın sert ortasına Enciso, kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi.
Paraguay, devreye 1-0 önde girdi.
54. dakikada Almanya 1-1 eşitliği sağladı. Almanya'da sol kanattan verilen pasla hareketlenen Wirtz, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Topla buluşan Havertz, kafa vuruşunu yaptı ve kalenin sağ köşesinden topu filelerle buluşturdu.
Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.
Almanya, 12 maçla Dünya Kupası'nda en fazla uzatmaya giden maçı oynayan takım konumuna gelirken Almanya'yı Arjantin ve İtalya (11) ile İngiltere (10) takip ediyor.
Uzatmalarda 102. dakikasında Almanya'da Tah'ın kafa vuruşundan bulduğu gol, VAR kararıyla Alman futbolcu Anton'un kaleci Gill'i engellediği gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükseldi.
Stat: Boston
Hakemler: Jalal Jayed, Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (Fas)
Almanya: Neuer, Tah, Rudiger (Dk. 110 Thiaw), Pavlovic (Dk. 79 Anton), Kimmich, Wirtz (Dk. 110 Amiri), Havertz, Brown, Sane (Dk. 88 Woltemade), Nmecha (Dk. 46 Goretzka), Ündav (Dk. 63 Musiala)
Paraguay: Gill, Caceres (Dk. 99 Ojeda), Alonso (Dk. 120+2 Balbuena), Gomez, Almiron (Dk. 91 Velazquez), Canale, Cubas, Bobadilla (Dk. 99 Sanabria), Galarza, Enciso (Dk. 57 Mauricio), Avalos (Dk. 55 Caballero)
Gol: Dk. 42 Enciso (Paraguay), Dk. 54 Havertz (Almanya)
Sarı kartlar: Dk. 65 Cubas, Dk. 117 Galarza (Paraguay), Dk. 106 Havertz, Dk. 115 Musiala (Almanya)
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