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Almanya'ya penaltı kabusu! Paraguay turu aldı

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Paraguay, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Almanya'yı 4-3 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

calendar 30 Haziran 2026 02:28 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 02:54
Haber: Sporx.com ve AA
SPORX AI BAKIŞI
Almanya'ya penaltı kabusu! Paraguay turu aldı
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Almanya ile Paraguay kozlarını paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Amerika Birleşik Devletleri'nin Foxborough kentindeki Boston Stadyumu'nda (Gillette Stadyumu)'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelede ilk gol, 42. dakikada Julio Enciso'dan geldi ve Paraguay 1-0 öne geçti.

İlk yarı, Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Almanya, 54. dakikada Kai Havertz'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın normal süresinde başka gol sesi çıkmadı. 90 dakika 1-1 beraberlikle sonuçlanırken maçta uzatma dakikalarına geçildi.

120 dakika sonrasında da 1-1 eşitlik bozulmadı ve mücadelede seri penaltı atışlarına geçildi.

Paraguay, seri penaltı atışlarında Almanya'yı 4-3 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Almanya ise turnuvaya veda etti.

Almanya'da Havertz, Woltemade ve Tah penaltıları değerlendiremedi. Paraguay'da ise Sanabria ve Balbueana, penaltıyı kaçırdı. 

Gustavo Alfaro'nun öğrencileri, son 16 turunda Fransa - İsveç eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Öte yandan Galatasaray forması giyen Alman futbolcu Leroy Sane, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 88 dakika sahada kaldı. 

24 YIL SONRA 2. RANDEVU

Almanya ile Paraguay, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya geldi. İki ekip daha önce 2002 Dünya Kupası son 16 turunda rakip olmuş, Almanya sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

2002'deki ilk Dünya Kupası randevusunda Almanya'ya turu getiren gol, 88. dakikada Oliver Neuville'den gelmişti. 24 yıl sonra oynanan ikinci eşleşme, iki takımın Dünya Kupası tarihindeki yeni sayfası oldu.

ALMANYA'DAN TARİHİ İSTATİSTİK

Almanya, Paraguay karşısında ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen topa sahip olma ve pas oyununda tarihi bir üstünlük kurdu.

1966'dan bu yana detaylı veri tutulmaya başlandığından beri bir Dünya Kupası maçının ilk yarısında rakibinden 253 başarılı pas fazla yapıp devreye geride giren başka bir takım olmadı.

ALMANYA, TURNUVA TARİHİNDE İLK KEZ SERİ PENALTILARLA KAYBETTİ

Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltı atışlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Paraguay, Almanya'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarında 4-3 mağlup ederek son 16 turuna çıktı. Paraguay, son 16 turunda Fransa-İsveç eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

ALMANYA'NIN 2018 VE 2022 SONRASI 2026'DA DA YÜZÜ GÜLMEDİ

Dünya Kupası'nda 12 yıl sonra tekrar şampiyonluk hedefleyen Almanya, son 32 turunda elendi.

Almanya, son 2 Dünya Kupası'nda (2018, 2022) gruptan çıkamayarak yaşadığı başarısızlıklara 2026'da son 32 turunda elenerek bir yenisini ekledi.

Panzerler, 1954, 1974, 1990 ve 2014'te şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı. Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda ise 12 yıllık kupa özlemine son veremedi ve son 32 turunda elendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Turnuvada E Grubu'nu 6 puanla lider olarak tamamladıktan sonra 12 yıllık aranın ardından tekrar kupaya uzanmak isteyen Almanya ile Türkiye'nin de bulunduğu D Grubu'nu 4 puanla 3. sırada bitiren Paraguay, Boston Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Almanya'da Galatasaray forması giyen Leroy Sane, maça ilk 11'de başladı.

Maçın 2. dakikasında Paraguay'ın kullandığı köşe vuruşunda Alonso, sol ayağıyla vuruşunu yaparken kaleci Neuer yakın mesafeden gole izin vermedi. Devamında top Alonso'dan dışarı çıktı.

8. dakikada Almanya'da Pavlovic'in arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Wirtz'in şutu üstten auta çıktı.

42. dakikada Paraguay, 1-0 öne geçti. Paraguay'da Almiron'un ceza sahası gerisine gönderdiği pası alan Galarza'nın sert ortasına Enciso, kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi.

Paraguay, devreye 1-0 önde girdi.

54. dakikada Almanya 1-1 eşitliği sağladı. Almanya'da sol kanattan verilen pasla hareketlenen Wirtz, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Topla buluşan Havertz, kafa vuruşunu yaptı ve kalenin sağ köşesinden topu filelerle buluşturdu.

Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Almanya, 12 maçla Dünya Kupası'nda en fazla uzatmaya giden maçı oynayan takım konumuna gelirken Almanya'yı Arjantin ve İtalya (11) ile İngiltere (10) takip ediyor.

Uzatmalarda 102. dakikasında Almanya'da Tah'ın kafa vuruşundan bulduğu gol, VAR kararıyla Alman futbolcu Anton'un kaleci Gill'i engellediği gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükseldi.

Stat: Boston

Hakemler: Jalal Jayed, Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (Fas)

Almanya: Neuer, Tah, Rudiger (Dk. 110 Thiaw), Pavlovic (Dk. 79 Anton), Kimmich, Wirtz (Dk. 110 Amiri), Havertz, Brown, Sane (Dk. 88 Woltemade), Nmecha (Dk. 46 Goretzka), Ündav (Dk. 63 Musiala)

Paraguay: Gill, Caceres (Dk. 99 Ojeda), Alonso (Dk. 120+2 Balbuena), Gomez, Almiron (Dk. 91 Velazquez), Canale, Cubas, Bobadilla (Dk. 99 Sanabria), Galarza, Enciso (Dk. 57 Mauricio), Avalos (Dk. 55 Caballero)

Gol: Dk. 42 Enciso (Paraguay), Dk. 54 Havertz (Almanya)

Sarı kartlar: Dk. 65 Cubas, Dk. 117 Galarza (Paraguay), Dk. 106 Havertz, Dk. 115 Musiala (Almanya)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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