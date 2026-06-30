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Anthony Musaba'ya Süper Lig'den talip!

Savunma hattını Ariss ve Bakayoko ile takviye eden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 08:52
Haber: Fotomaç
Anthony Musaba'ya Süper Lig'den talip!
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Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı transfer etmeyi hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-mavili ekip, bu transfer için ciddi adımlar attı. Savunma bloğunu Zakaria Ariss ve Siaka Bakayoko ile takviye eden Karadeniz temsilcisi, şimdi de hücumunu patlayıcı bir isimle taçlandırmak istiyor.

Teknik heyetin raporunda öncelikli hedef olarak belirlenen Hollandalı oyuncu için tüm şartlar zorlanıyor.

TRANSFER İÇİN BAŞKAN DEVREDE

Çaykur Rizespor'un yeni Başkanı Ali Zeki Saruhan'ın bizzat devreye girdiği süreçte, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelindi. İlk temasların olumlu geçtiği ve iki tarafın da transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Musaba, Samsunspor forması altında 22 maçta 6 gol atıp 4 asist üretirken; Fenerbahçe forması altında ise 23 maçta 2 gol atıp 6 asist üretme başarısı gösterdi.

Musaba'nın 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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