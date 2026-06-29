Warriors'tan Davis ve LeBron'lu 'dört büyükler' planı!

Golden State Warriors, bu yaz döneminde ses getirecek hamlelere hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA'in kıdemli analisti Kevin O'Connor'ın haberine göre Warriors yönetimi, Washington Wizards forması giyen Anthony Davis için bir takas ihtimalini değerlendiriyor.
Olası anlaşmada, sakatlığı bulunan ve sezon sonunda 57 milyon dolarlık kontratı sona erecek olan Jimmy Butler'ın da yer alabileceği ifade edildi.
Golden State'in hedefinin, Davis'i kadrosuna katarak LeBron James'i de San Francisco Bay Area'ya gelmeye ikna etmek olduğu belirtildi. Planın gerçekleşmesi halinde Warriors, Stephen Curry, LeBron James, Draymond Green ve Anthony Davis'ten oluşan yeni bir "büyük dörtlü" kurmayı amaçlıyor.
LeBron James açısından Warriors'ı cazip kılabilecek unsurlardan birinin de, ABD Milli Takımı'ndaki eski başantrenörü Steve Kerr ile yeniden çalışma fırsatı olduğu ifade edildi. James, Curry, Davis ve Kerr, 2024 Paris Olimpiyatları'nda birlikte görev almış ve ABD'yi altın madalyaya taşımıştı.
LeBron James ile Stephen Curry daha önce de iki farklı organizasyonda aynı takımda forma giymişti. İlk olarak 2022 NBA All-Star Maçı'nda, Team LeBron adına birlikte oynayan ikili, Curry'nin 50 sayı ve MVP performansıyla galibiyete ulaşmıştı.
İkilinin ikinci ortaklığı ise 2024 Paris Olimpiyatları'nda yaşandı ve ABD Milli Takımı, finalde Fransa'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Curry, olimpiyatların ardından People dergisine yaptığı açıklamada James ile aynı takımda oynamanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu söyledi.
"Yıllar boyunca sahada birbirimize karşı verdiğimiz mücadelelerin ardından, sadece bir All-Star maçında değil, gerçekten büyük önem taşıyan karşılaşmalarda takım arkadaşı olmak aramızdaki saygıyı ve dostluğu daha da güçlendirdi."
Curry ayrıca, "Umarım gelecekte de takım arkadaşı olsak da olmasak da birlikte daha fazla deneyim yaşarız." ifadelerini kullandı.
LeBron James ile Stephen Curry, 2015-2018 yılları arasında üst üste dört NBA Finali'nde karşı karşıya gelmiş ve bu rekabet, NBA tarihinin unutulmaz eşleşmelerinden biri haline gelmişti.
Öte yandan Warriors'ın ilgisine rağmen, Washington Wizards'ın, Trae Young ile 4 yıl 212 milyon dolar değerinde sözleşme uzatmasının ardından Anthony Davis'i kadroda tutmayı planladığı belirtildi.
Davis, 6 Ağustos itibarıyla 4 yıl ve 275 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme uzatma hakkı kazanacak. Ancak yıldız oyuncunun takas edilmesi halinde bu hak sıfırlanacak ve Davis'in yeniden maksimum kontrata hak kazanabilmesi için altı ay beklemesi gerekecek.
Haberde, Wizards açısından da önemli bir sorun bulunduğu ifade edildi. Takımın artık "kazanma odaklı" bir yapılanmaya geçtiği, bu nedenle sakatlığı bulunan 37 yaşındaki Jimmy Butler'ın kadroya katılmasının beklentileri karşılamayabileceği kaydedildi.
Bu sorunun çözümü için ise olası bir üç takımlı takas senaryosunun gündeme gelebileceği ve Washington'ın Butler yerine sağlıklı bir All-Star oyuncuyu kadrosuna katabileceği aktarıldı.
Olası anlaşmada, sakatlığı bulunan ve sezon sonunda 57 milyon dolarlık kontratı sona erecek olan Jimmy Butler'ın da yer alabileceği ifade edildi.
Golden State'in hedefinin, Davis'i kadrosuna katarak LeBron James'i de San Francisco Bay Area'ya gelmeye ikna etmek olduğu belirtildi. Planın gerçekleşmesi halinde Warriors, Stephen Curry, LeBron James, Draymond Green ve Anthony Davis'ten oluşan yeni bir "büyük dörtlü" kurmayı amaçlıyor.
LeBron James açısından Warriors'ı cazip kılabilecek unsurlardan birinin de, ABD Milli Takımı'ndaki eski başantrenörü Steve Kerr ile yeniden çalışma fırsatı olduğu ifade edildi. James, Curry, Davis ve Kerr, 2024 Paris Olimpiyatları'nda birlikte görev almış ve ABD'yi altın madalyaya taşımıştı.
LeBron James ile Stephen Curry daha önce de iki farklı organizasyonda aynı takımda forma giymişti. İlk olarak 2022 NBA All-Star Maçı'nda, Team LeBron adına birlikte oynayan ikili, Curry'nin 50 sayı ve MVP performansıyla galibiyete ulaşmıştı.
İkilinin ikinci ortaklığı ise 2024 Paris Olimpiyatları'nda yaşandı ve ABD Milli Takımı, finalde Fransa'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Curry, olimpiyatların ardından People dergisine yaptığı açıklamada James ile aynı takımda oynamanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu söyledi.
"Yıllar boyunca sahada birbirimize karşı verdiğimiz mücadelelerin ardından, sadece bir All-Star maçında değil, gerçekten büyük önem taşıyan karşılaşmalarda takım arkadaşı olmak aramızdaki saygıyı ve dostluğu daha da güçlendirdi."
Curry ayrıca, "Umarım gelecekte de takım arkadaşı olsak da olmasak da birlikte daha fazla deneyim yaşarız." ifadelerini kullandı.
LeBron James ile Stephen Curry, 2015-2018 yılları arasında üst üste dört NBA Finali'nde karşı karşıya gelmiş ve bu rekabet, NBA tarihinin unutulmaz eşleşmelerinden biri haline gelmişti.
Öte yandan Warriors'ın ilgisine rağmen, Washington Wizards'ın, Trae Young ile 4 yıl 212 milyon dolar değerinde sözleşme uzatmasının ardından Anthony Davis'i kadroda tutmayı planladığı belirtildi.
Davis, 6 Ağustos itibarıyla 4 yıl ve 275 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme uzatma hakkı kazanacak. Ancak yıldız oyuncunun takas edilmesi halinde bu hak sıfırlanacak ve Davis'in yeniden maksimum kontrata hak kazanabilmesi için altı ay beklemesi gerekecek.
Haberde, Wizards açısından da önemli bir sorun bulunduğu ifade edildi. Takımın artık "kazanma odaklı" bir yapılanmaya geçtiği, bu nedenle sakatlığı bulunan 37 yaşındaki Jimmy Butler'ın kadroya katılmasının beklentileri karşılamayabileceği kaydedildi.
Bu sorunun çözümü için ise olası bir üç takımlı takas senaryosunun gündeme gelebileceği ve Washington'ın Butler yerine sağlıklı bir All-Star oyuncuyu kadrosuna katabileceği aktarıldı.