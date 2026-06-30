Mathieu Valbuena'dan 41 yaşında şaşırtan transfer

2017 ile 2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Fransız oyuncu Mathieu Valbuena sürpriz bir transfere imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 41 yaşında olmasına rağmen kariyerine devam eden tecrübeli oyuncu Malta 2. Lig ekibi Santa Lucia FC'ye transfer oldu.
Profesyonel kariyerinde Libourne, Marsilya, Dinamo Moskova, Lyon, Fenerbahçe, Olympiakos, Apollon Limassol ve Athens Kallithea formaları giyen Valbuena, uzun yıllar boyunca Fransa Milli Takımı'nda da görev aldı.
Deneyimli oyuncu, Fransa Milli Takımı ile 52 karşılaşmaya çıkarken 8 gol kaydetti.
Profesyonel kariyerinde Libourne, Marsilya, Dinamo Moskova, Lyon, Fenerbahçe, Olympiakos, Apollon Limassol ve Athens Kallithea formaları giyen Valbuena, uzun yıllar boyunca Fransa Milli Takımı'nda da görev aldı.
Deneyimli oyuncu, Fransa Milli Takımı ile 52 karşılaşmaya çıkarken 8 gol kaydetti.