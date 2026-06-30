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Mathieu Valbuena'dan 41 yaşında şaşırtan transfer

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 41 yaşındaki Fransız oyuncu Mathieu Valbuena, Malta 2. Lig ekibi Santa Lucia FC'ye transfer oldu

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 22:35 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 01:36
Fotoğraf: AA
Mathieu Valbuena'dan 41 yaşında şaşırtan transfer
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2017 ile 2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Fransız oyuncu Mathieu Valbuena sürpriz bir transfere imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 41 yaşında olmasına rağmen kariyerine devam eden tecrübeli oyuncu Malta 2. Lig ekibi Santa Lucia FC'ye transfer oldu.

Profesyonel kariyerinde Libourne, Marsilya, Dinamo Moskova, Lyon, Fenerbahçe, Olympiakos, Apollon Limassol ve Athens Kallithea formaları giyen Valbuena, uzun yıllar boyunca Fransa Milli Takımı'nda da görev aldı.

Deneyimli oyuncu, Fransa Milli Takımı ile 52 karşılaşmaya çıkarken 8 gol kaydetti.

 

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