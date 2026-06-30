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Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan 2'ncisi oldu

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası finalinde Bulgaristan'a mağlup olarak organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 22:52 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 01:15
Haber: AA
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan 2'ncisi oldu
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18 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası finalinde Bulgaristan'a 3-1 yenilen Türkiye, gümüş madalya aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ay-yıldızlılar, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Sırbistan'ı 3-1'lik skorla eleyerek finale çıktı.

Milli takım, Bulgaristan ile verdiği şampiyonluk mücadelesini ise 3-1 (21-25, 25-19, 15-25, 14-25) kaybederek 2'nci oldu.

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