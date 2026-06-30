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Beşiktaş GAİN'de çifte ayrılık resmen duyuruldu!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Brynton Lemar ve Yiğit Çoban ile yolların ayrıldığı açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 20:37 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 00:37
Haber: Sporx.com
Beşiktaş GAİN'de çifte ayrılık resmen duyuruldu!
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Brynton Lemar ve Yiğit Çoban ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamalar şu şekilde:

"Beşiktaş Basketbol Takımımızın sporcusu Brynton Lemar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Brynton Lemar'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş Basketbol Takımımızın sporcusu Yiğit Çoban ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yiğit Çoban'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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