Beşiktaş GAİN'de çifte ayrılık resmen duyuruldu!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Brynton Lemar ve Yiğit Çoban ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamalar şu şekilde:
"Beşiktaş Basketbol Takımımızın sporcusu Brynton Lemar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Brynton Lemar'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Beşiktaş Basketbol Takımımızın sporcusu Yiğit Çoban ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yiğit Çoban'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
"Beşiktaş Basketbol Takımımızın sporcusu Brynton Lemar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Brynton Lemar'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Beşiktaş Basketbol Takımımızın sporcusu Yiğit Çoban ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yiğit Çoban'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."