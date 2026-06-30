Haber Tarihi: 30 Haziran 2026 11:24 -
Güncelleme Tarihi:
30 Haziran 2026 11:24
2026 Dünya Kupası'nda Bugün Hangi Maçlar Var? (30 Haziran 2026)
Futbolseverlerin dört gözle beklediği an geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası, bugün oynanacak iki karşılaşma ile start alıyor. Ev sahibi ülkelerden ABD'nin de sahne alacağı açılış gününde, hem grupların şekillenmesi hem de turnuvanın favorilerinden birinin ilk sınavı yakından takip edilecek.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı 30 Haziran ve 1 Temmuz maçlarıyla devam ediyor. Eleme turunda artık tek maçlık kader anları yaşanırken, futbolseverler "Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?", "30 Haziran 2026 Dünya Kupası maçları saat kaçta?" ve "1 Temmuz 2026 Dünya Kupası fikstürü nasıl?" sorularının yanıtını araştırıyor.
Bugün son 32 turunda Fildişi Sahili - Norveç ve Fransa - İsveç karşılaşmaları öne çıkıyor. Çarşamba gününe uzanan programda ise Meksika - Ekvador, İngiltere - Demokratik Kongo, Belçika - Senegal ve ABD - Bosna-Hersek maçları futbolseverlerle buluşacak.30 HAZİRAN 2026 SALI DÜNYA KUPASI MAÇLARI30 Haziran Salı günü Dünya Kupası son 32 turunda iki mücadele oynanacak. Günün ilk karşılaşmasında Fildişi Sahili ile Norveç karşı karşıya gelecek. Gece yarısında ise Fransa ile İsveç son 16 bileti için sahaya çıkacak.Tarih Saat Maç30 Haziran 2026 Salı 20.00 Fildişi Sahili - Norveç1 Temmuz 2026 Çarşamba 00.00 Fransa - İsveç1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA DÜNYA KUPASI MAÇLARI1 Temmuz Çarşamba günü son 32 turu dört karşılaşmayla devam edecek. Günün programında Meksika - Ekvador, İngiltere - Demokratik Kongo, Belçika - Senegal ve ABD - Bosna-Hersek maçları yer alıyor.Tarih Saat Maç1 Temmuz 2026 Çarşamba 04.00 Meksika - Ekvador1 Temmuz 2026 Çarşamba 19.00 İngiltere - Demokratik Kongo1 Temmuz 2026 Çarşamba 23.00 Belçika - Senegal2 Temmuz 2026 Perşembe 03.00 ABD - Bosna-HersekDÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?Dünya Kupası'nda bugün son 32 turunda Fildişi Sahili - Norveç ve Fransa - İsveç maçları oynanacak. Fildişi Sahili - Norveç karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Fransa - İsveç maçı ise gece 00.00'da futbolseverlerle buluşacak.Eleme turunda oynanan bu karşılaşmalar, son 16'ya kalacak takımların belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Kazanan ekipler Dünya Kupası yolculuğuna devam ederken, kaybeden takımlar turnuvaya veda edecek.
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