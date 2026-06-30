2026 Dünya Kupası'nda Bugün Hangi Maçlar Var? (30 Haziran 2026)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı 30 Haziran ve 1 Temmuz maçlarıyla devam ediyor. Eleme turunda artık tek maçlık kader anları yaşanırken, futbolseverler "Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?", "30 Haziran 2026 Dünya Kupası maçları saat kaçta?" ve "1 Temmuz 2026 Dünya Kupası fikstürü nasıl?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Bugün son 32 turunda Fildişi Sahili - Norveç ve Fransa - İsveç karşılaşmaları öne çıkıyor. Çarşamba gününe uzanan programda ise Meksika - Ekvador, İngiltere - Demokratik Kongo, Belçika - Senegal ve ABD - Bosna-Hersek maçları futbolseverlerle buluşacak.

30 Haziran Salı günü Dünya Kupası son 32 turunda iki mücadele oynanacak. Günün ilk karşılaşmasında Fildişi Sahili ile Norveç karşı karşıya gelecek. Gece yarısında ise Fransa ile İsveç son 16 bileti için sahaya çıkacak.

Tarih Saat Maç

30 Haziran 2026 Salı 20.00 Fildişi Sahili - Norveç

1 Temmuz 2026 Çarşamba 00.00 Fransa - İsveç

1 Temmuz Çarşamba günü son 32 turu dört karşılaşmayla devam edecek. Günün programında Meksika - Ekvador, İngiltere - Demokratik Kongo, Belçika - Senegal ve ABD - Bosna-Hersek maçları yer alıyor.

Tarih Saat Maç

1 Temmuz 2026 Çarşamba 04.00 Meksika - Ekvador

1 Temmuz 2026 Çarşamba 19.00 İngiltere - Demokratik Kongo

1 Temmuz 2026 Çarşamba 23.00 Belçika - Senegal

2 Temmuz 2026 Perşembe 03.00 ABD - Bosna-Hersek

DÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Dünya Kupası'nda bugün son 32 turunda Fildişi Sahili - Norveç ve Fransa - İsveç maçları oynanacak. Fildişi Sahili - Norveç karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Fransa - İsveç maçı ise gece 00.00'da futbolseverlerle buluşacak.

Eleme turunda oynanan bu karşılaşmalar, son 16'ya kalacak takımların belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Kazanan ekipler Dünya Kupası yolculuğuna devam ederken, kaybeden takımlar turnuvaya veda edecek.