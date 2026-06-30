Haber Tarihi: 30 Haziran 2026 11:53 - Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 11:53

Almanya Elendi mi? Almanya Dünya Kupası'nda Turnuvaya Veda Etti mi?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Almanya Milli Takımı'nın turnuvadaki durumu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. "Almanya elendi mi?" sorusu, eleme turlarının başlamasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Almanya Elendi mi? Almanya Dünya Kupası'nda Turnuvaya Veda Etti mi?
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Almanya'nın turnuvaya devam edip etmediği, oynadığı maçların sonuçlarına göre netleşiyor.
Almanya son 32 turunu geçti mi?

Almanya'nın son 32 turunu geçip geçmediği, eleme maçının tamamlanmasının ardından kesinleşiyor.

Eleme aşamasında:

Maçı kazanan takım bir üst tura yükseliyor.
Kaybeden takım ise Dünya Kupası'na veda ediyor.
Beraberlik durumunda uzatma, eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları oynanıyor.
Almanya Dünya Kupası'ndan elendi mi?

Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenip elenmediği, son 32 turundaki karşılaşmasının sonucuna bağlı olarak belli oluyor.

Karşılaşmanın ardından alınan sonuca göre Almanya ya yoluna son 16 turunda devam ediyor ya da turnuvaya veda ediyor.

Almanya'nın Dünya Kupası performansı


Almanya, Dünya Kupası tarihinin en başarılı milli takımları arasında yer alıyor. Turnuva boyunca hedefi yeniden şampiyonluk mücadelesi vermek olan ekip, grup aşamasındaki performansıyla eleme turlarına yükselmeyi amaçlıyor.

Eleme maçları ise tek karşılaşma üzerinden oynanıyor.

Almanya'nın son durumu nereden takip edilir?

Almanya'nın turnuvadaki güncel durumu;

Maç sonuçları,
Puan durumu,
FIFA'nın resmi turnuva sayfası,
Dünya Kupası fikstürü

üzerinden takip edilebiliyor.

Sonuç: Almanya Elendi mi?

Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenip elenmediği, oynadığı eleme maçının sonucuyla kesinleşiyor. Güncel maç sonucu, Almanya'nın turnuvaya devam edip etmeyeceğini belirliyor.

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