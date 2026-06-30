Beşiktaş, yeni sezonu S Sport Plus'ta açıyor!





Siyah-beyazlıların yaz boyunca oynayacağı tüm hazırlık maçları ile UEFA Avrupa Ligi Eleme Turları'ndaki iç saha karşılaşmaları S Sport Plus ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.



Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Cumartesi günü Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan Beşiktaş , kamp çalışmalarını 1 Temmuz'dan itibaren Slovakya'da sürdürecek.Siyah-beyazlıların yaz boyunca oynayacağı tüm hazırlık maçları ile UEFA Avrupa Ligi Eleme Turları'ndaki iç saha karşılaşmaları S Sport Plus ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

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Siyah-beyazlılar'ı hazırlık kampında yoğun bir mesai bekliyor. Beşiktaş, Macaristan 3. Lig takımlarından MTE 1904 KFT karşısında ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Pazar 18.00'den itibaren canlı yayınla S Sport Plus'ta !

5 Temmuz saat 18:00: Beşiktaş - MTE 1904 KFT

Kampın devamında 10 Temmuz Cuma günü Avusturya'nın Mattersburg şehrindeki Pappelstadion'da Mattersburg ve Widzew Lodz ile 35'er dakikalık iki devreden oluşacak karşılaşmalar yapacak.

10 Temmuz 18.00 Beşiktaş – Mattersburg (Pappelstadion) 35'er dakikadan iki devre

10 Temmuz 19.30'da Beşiktaş – Widzew Lodz (Pappelstadion) 35'er dakikadan iki devre

Yurt dışı kampındaki son 2 maçında ise rakipler Dynamo Malzenice ve Spartak Trnava.

14 Temmuz Salı 12.00 Beşiktaş – Dynamo Malzenice (X-Bionic Sphere)

14 Temmuz Salı 18.30 Beşiktaş – Spartak Trnava (Stadion Antona Malatinskeho)

UEFA Avrupa Ligi İkinci Eleme Turu'nda Danimarka'nın güçlü ekibi FC Midtjylland ile eşleşti. Milli futbolcumuz Aral Şimşir'in de formasını giydiği FC Midtjylland ile 23 Temmuz'da Dolmabahçe'de oynanacak ilk maç S Sport Plus'ta yayınlanacak.