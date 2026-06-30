30 Haziran
Fildişi Sahili-Norveç
20:00
01 Temmuz
Fransa-İsveç
00:00
01 Temmuz
Meksika-Ekvador
04:00
30 Haziran
Sturm Graz-LNZ Cherkasy
19:00
30 Haziran
Shamrock -Hibernian
22:00
01 Temmuz
Botafogo SP-CRB
02:00

Gaziantep FK'dan Lungoyi için açıklama!

Gaziantep FK, Christopher Lungoyi'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini ve Polonya'dan Wieczysta Krakow ile kontrat imzaladığını duyurdu. Gaziantep FK, sürece dair yasal hakkını kullanacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 11:27 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 11:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK'dan Lungoyi için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüp, Christopher Lungoyi'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini ve Polonya'dan Wieczysta Krakow ile kontrat imzaladığını duyurdu.

Gaziantep FK, sürece dair yasal hakkını kullanacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"2024-2025 sezonunda Juventus'tan transfer edilen Christopher Lungoyi, kulübümüzle sözleşmesi devam ederken, hiçbir haklı gerekçe sunmaksızın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiş ve hemen ardından futbolcunun Polonya Ligi takımlarından Wieczysta Krakow ile sözleşme imzaladığı açıklanmıştır.

Söz konusu Polonya Ligi takımı, kulübümüze Christopher Lungoyi için 3 Haziran 2026 tarihinde resmi teklifte bulunmuş olup, teklif edilen transfer bedeli kulübümüzce yetersiz bulunarak reddedilmiştir.

Profesyonel Futbolcu Christopher Lungoyi'ye, geride kalan iki sezona ait tüm sözleşmesel ödemeler FIFA kurallarına uygun olarak yapılmış ve Kulübümüzce FIFA düzenlemelerine uygun şekilde davranılarak tüm sportif ve mali yükümlülükler yerine getirilmiş olup, Futbolcu'nun Kulübümüzle bir yıl daha sözleşmesi bulunmaktadır. Buna rağmen, Kulübümüzce FIFA düzenlemelerine uygun davranılmasına karşın, Futbolcu'nun hiçbir haklı gerekçesi olmadan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirip hemen ardından ilgili Kulüple sözleşme imzaladığını duyurması, gerek Futbolcu gerekse de ilgili Polonya Kulübü tarafından FIFA düzenlemelerinin ciddi biçimde ihlal edildiği anlamına gelmektedir.

Ayrıca oyuncunun transferi konusunda birçok Avrupa kulübü ile transfer görüşmelerimizin devam ettiği bu günlerde, oyuncumuzun ayartılarak sözleşme imzalanması FIFA düzenlemeleri ile FIFA ve CAS kararları uyarınca Kulübümüzün sözleşmesel haklarının ağır bir ihlalidir.

Bu haksız davranış nedeniyle, Kulübümüz, gerek Christopher Lungoyi, gerekse de Wieczysta Krakow kulübüne karşı yasal haklarını sonuna kadar arayacaktır."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.