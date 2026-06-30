Galatasaray'dan Ahmed Kutucu için karar

Büyük umutlarla ve 6 milyon euro karşılığında Eyüpspor'dan transfer edilen Ahmed Kutucu ile Galatasaray'ın yolları ayrılıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli futbolcuya başta Göztepe, Rizespor ve Konyaspor olmak üzere çok sayıda takım talip oldu. Ancak sarı-kırmızılılar yüksek bir maliyetle takıma katılan 26 yaşındaki futbolcu için kiralama formülüne şu anda sıcak bakmıyor.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 18 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 18 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.