Beşiktaş'tan Vlahovic'e açık çek! Italiano 3 kez görüştü

Eksiklerini kapatmak hedefiyle farklı bölgeler için oyuncularla görüşen Beşiktaş yönetimi, bu isimleri tamamlayacak forveti de Dusan Vlahovic olarak belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ITALIANO 3 KEZ GÖRÜŞTÜ
Fiorentina'dan öğrencisi olan Sırp yıldız ile 3 kez telefonda görüşen ve oyuncunun inadını kıran teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ardından yönetim de gaza bastı.
3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ
Tecrübeli futbolcuya, Juventus'tan beklentisi olan yıllık 8 milyon Euro'yu ödemeyi kabul eden başkan Adalı, 3 yıllık kontratı da masaya koydu.
Başarılı santrforun pazarlık masasına oturması halinde rakamın bir miktar daha artırılabileceği ve bunun yanı sıra imza parası da teklif edildiği aktarıldı.
EN İYİ MAAŞ BEŞİKTAŞ'TAN
Avrupa'dan başka teklifler de beklediği için zaman talep eden Vlahovic'e en iyi maaş, Beşiktaş'tan geldi.
Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, ''Vlahovic önemli bir oyuncu ama planlarımız arasında yer almıyor'' dedi.
12 GOLE KATKI SAĞLADI
Dusan Vlahovic, geride kalan sezonda Juventus'ta 23 maçta oynadı ve 10 gol ile 2 asist üretti.
Sözleşmesi biten Dusan Vlahovic'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
41 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI
26 yaşındaki santrfor, Sırbistan Milli Takımı'nda 41 kez oynadı ve 16 gol sevinci yaşadı.
Partizan'da futbola başlayan Dusan Vlahovic ardından Fiorentina'da oynadı. Juventus, 2021-2022 sezonu devre arasında Sırp golcü için 85 milyon 400 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.
Fiorentina'dan öğrencisi olan Sırp yıldız ile 3 kez telefonda görüşen ve oyuncunun inadını kıran teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ardından yönetim de gaza bastı.
3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ
Tecrübeli futbolcuya, Juventus'tan beklentisi olan yıllık 8 milyon Euro'yu ödemeyi kabul eden başkan Adalı, 3 yıllık kontratı da masaya koydu.
Başarılı santrforun pazarlık masasına oturması halinde rakamın bir miktar daha artırılabileceği ve bunun yanı sıra imza parası da teklif edildiği aktarıldı.
EN İYİ MAAŞ BEŞİKTAŞ'TAN
Avrupa'dan başka teklifler de beklediği için zaman talep eden Vlahovic'e en iyi maaş, Beşiktaş'tan geldi.
Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, ''Vlahovic önemli bir oyuncu ama planlarımız arasında yer almıyor'' dedi.
12 GOLE KATKI SAĞLADI
Dusan Vlahovic, geride kalan sezonda Juventus'ta 23 maçta oynadı ve 10 gol ile 2 asist üretti.
Sözleşmesi biten Dusan Vlahovic'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
41 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI
26 yaşındaki santrfor, Sırbistan Milli Takımı'nda 41 kez oynadı ve 16 gol sevinci yaşadı.
Partizan'da futbola başlayan Dusan Vlahovic ardından Fiorentina'da oynadı. Juventus, 2021-2022 sezonu devre arasında Sırp golcü için 85 milyon 400 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.