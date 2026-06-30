Jaylen Brown için sürpriz talip Nuggets oldu

Portland Trail Blazers ile Jaylen Brown arasında çıkan takas iddialarını yalanlayan NBA muhabiri Chris Haynes, Denver Nuggets'ın, Boston Celtics yıldızını kadrosuna katma konusunda ciddi ilgi gösteren takım olduğunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA TV'de yayınlanan "The Association" programına katılan Haynes, son haftalarda Brown'ın Portland ile anılmasına rağmen iki takım arasında herhangi bir görüşmenin bulunmadığını söyledi.
Boston Celtics'in Brown için gelen teklifleri değerlendirmeye başlamasının ardından Portland'ın All-NBA seviyesindeki yıldız forvetle ilgilenen takımlar arasında gösterildiği belirtilmişti.
Haynes ise, "Son birkaç haftadır Jaylen Brown'ın Portland Trail Blazers ile anıldığı yönünde söylentiler vardı. Bana söylenen bilgiye göre şu anda böyle bir görüşme kesinlikle yok." ifadelerini kullandı.
Blazers'ın kısa süre önce gerçekleştirdiği takasla Ja Morant'ı kadrosuna kattığı, bu anlaşmada Jerami Grant ve Kris Murray'i Memphis Grizzlies'e gönderdiği de hatırlatıldı.
Chris Haynes, Brown konusunda sürekli temas halinde olan tek takımın Denver Nuggets olduğunu belirtti.
Deneyimli gazeteci, Nuggets'ın Brown'a büyük ilgi duyduğunu ve Celtics ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Haynes, "Durumu takip eden birkaç takım var ancak Jaylen Brown'ı alma konusunda sürekli adını duyduğum tek ekip Denver Nuggets. Görüşmeler sürüyor. Nuggets'ın Jaylen Brown'ı kadrosuna katma konusunda çok ciddi bir ilgisi var. Bunun karşılığında neler vermeleri gerekeceğini görmek ilginç olacak." dedi.
Denver'ın Brown'a ilgisinin daha önce de gündeme geldiği ancak olası bir takasın oldukça karmaşık olduğu ifade edildi.
Haberde, Brown için yapılacak büyük bir takasta Nuggets'ın muhtemelen Jamal Murray ile birlikte ek varlıklardan vazgeçmek zorunda kalacağı belirtildi. Buna karşın Denver'ın, Boston'ın talep ettiği en az dört adet gelecekteki birinci tur draft hakkı seviyesine ulaşamadığı kaydedildi.
Şu an itibarıyla Nuggets'ın önümüzdeki beş yıl içerisinde yalnızca 2031 birinci tur draft hakkı üzerinde tam kontrole sahip olduğu aktarıldı.
Denver'ın Brown transferinde somut ilerleme kaydedip kaydedemeyeceği ya da Portland'ın ilerleyen süreçte yeniden devreye girip girmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.
Boston Celtics'in Brown için gelen teklifleri değerlendirmeye başlamasının ardından Portland'ın All-NBA seviyesindeki yıldız forvetle ilgilenen takımlar arasında gösterildiği belirtilmişti.
Haynes ise, "Son birkaç haftadır Jaylen Brown'ın Portland Trail Blazers ile anıldığı yönünde söylentiler vardı. Bana söylenen bilgiye göre şu anda böyle bir görüşme kesinlikle yok." ifadelerini kullandı.
Blazers'ın kısa süre önce gerçekleştirdiği takasla Ja Morant'ı kadrosuna kattığı, bu anlaşmada Jerami Grant ve Kris Murray'i Memphis Grizzlies'e gönderdiği de hatırlatıldı.
Chris Haynes, Brown konusunda sürekli temas halinde olan tek takımın Denver Nuggets olduğunu belirtti.
Deneyimli gazeteci, Nuggets'ın Brown'a büyük ilgi duyduğunu ve Celtics ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Haynes, "Durumu takip eden birkaç takım var ancak Jaylen Brown'ı alma konusunda sürekli adını duyduğum tek ekip Denver Nuggets. Görüşmeler sürüyor. Nuggets'ın Jaylen Brown'ı kadrosuna katma konusunda çok ciddi bir ilgisi var. Bunun karşılığında neler vermeleri gerekeceğini görmek ilginç olacak." dedi.
Denver'ın Brown'a ilgisinin daha önce de gündeme geldiği ancak olası bir takasın oldukça karmaşık olduğu ifade edildi.
Haberde, Brown için yapılacak büyük bir takasta Nuggets'ın muhtemelen Jamal Murray ile birlikte ek varlıklardan vazgeçmek zorunda kalacağı belirtildi. Buna karşın Denver'ın, Boston'ın talep ettiği en az dört adet gelecekteki birinci tur draft hakkı seviyesine ulaşamadığı kaydedildi.
Şu an itibarıyla Nuggets'ın önümüzdeki beş yıl içerisinde yalnızca 2031 birinci tur draft hakkı üzerinde tam kontrole sahip olduğu aktarıldı.
Denver'ın Brown transferinde somut ilerleme kaydedip kaydedemeyeceği ya da Portland'ın ilerleyen süreçte yeniden devreye girip girmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.