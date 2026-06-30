Trabzonspor'dan Augusto parasına Chukwueze

Trabzonspor'un 1 yıl önce Cercle Brugge'den 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Felipe Augusto Zenit'e 20 milyon Euro'ya gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililer, 15 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra 5 milyon Euro da bonus kazanacak. Yeni transfer için Paul Onuachu devreye girdi.
AUGUSTO PARASINA CHUKWUEZE
Trabzonspor, Augusto'dan gelen parayla Milan'ın Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Chukwueze'yi getirecek.
İtalyan kulübüne 15 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Onuachu da yakın arkadaşı olan 27 yaşındaki Nijeryalı golcünün ikna edilmesi aşamasında etkin rol oynadı.
AUGUSTO PARASINA CHUKWUEZE
Trabzonspor, Augusto'dan gelen parayla Milan'ın Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Chukwueze'yi getirecek.
İtalyan kulübüne 15 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Onuachu da yakın arkadaşı olan 27 yaşındaki Nijeryalı golcünün ikna edilmesi aşamasında etkin rol oynadı.