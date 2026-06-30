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Trabzonspor'dan Augusto parasına Chukwueze

Trabzonspor, Brezilyalı forveti Zenit'e 20 milyon Euro'ya sattı. 22 yaşındaki oyuncu, Uğurcan'ın ardından en pahalı ikinci ihraç oldu. Onuachu, Augusto'nun yerine Milan'ın golcüsünü getirecek

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 09:09
Haber: Sözcü
Trabzonspor'dan Augusto parasına Chukwueze
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Trabzonspor'un 1 yıl önce Cercle Brugge'den 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Felipe Augusto Zenit'e 20 milyon Euro'ya gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavililer, 15 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra 5 milyon Euro da bonus kazanacak. Yeni transfer için Paul Onuachu devreye girdi.

AUGUSTO PARASINA CHUKWUEZE

Trabzonspor, Augusto'dan gelen parayla Milan'ın Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Chukwueze'yi getirecek.

İtalyan kulübüne 15 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Onuachu da yakın arkadaşı olan 27 yaşındaki Nijeryalı golcünün ikna edilmesi aşamasında etkin rol oynadı. 

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