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Mardin 1969 Spor, kaleci Ömer Kahveci ile yeniden anlaştı

1. Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, kaleci Ömer Kahveci ile yeniden anlaştığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 10:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Mardin 1969 Spor, kaleci Ömer Kahveci ile yeniden anlaştı
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, kaleci Ömer Kahveci ile yeniden anlaştığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, şampiyonluk yolunda yaptığı kritik kurtarışlar ve başarılı performansıyla takıma önemli katkılar sağlayan 34 yaşındaki başarılı file bekçisi Ömer Kahveci'nin yeni sezonda da kırmızı-lacivertli formayı giymeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Kaleci Ömer Kahveci 1+1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze ve profesyonel futbolcumuz Ömer Kahveci'ye hayırlı olmasını diliyor, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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