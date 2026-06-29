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Kolo Muani, Juventus'a geri dönüyor!

Juventus, Paris Saint-Germain'den Randal Kolo Muani transferi için geri sayıma geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 16:14
Kolo Muani, Juventus'a geri dönüyor!
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Juventus, Paris Saint-Germain forması giyen ve daha önce kiralık olarak takımda oynayan Randal Kolo Muani'yi yeniden kadrosuna katıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Foot Mercato'da yer alan habere göre, Juventus'un, Fransız golcünün transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

40 MİLYON EURO

Muani, takımlar arasında anlaşma sağlanması durumunda zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte Juventus'a katılacak. 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ise 40 milyon euro olacak.

Fransız basınında yer alan haberde, Juventus ve Paris Saint-Germain arasında anlaşmanın yakın olduğu ve kısa süre içerisinde bu transferinin bitmesinin beklendiği yazıldı.

GEÇEN SEZON İNGİLTERE'DE NE YAPTI?

Geride kalan sezonda kiralık olarak Tottenham'da oynayan Randal Kolo Muani, İngiliz ekibinde 41 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

JUVENTUS PERFORMANSI

Juventus'ta daha önce 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında oynayan Muani, Torino temsilcisinde 22 maçta 10 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

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