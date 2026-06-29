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Eyüpspor'da yeni dönem: Özhan Pulat resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör belirsizliği sona erdi. Eflatun-sarılı kulüp, Atilla Gerin ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Özhan Pulat'ın getirildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 16:36 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 16:37
Haber: Sporx.com
Eyüpspor'da yeni dönem: Özhan Pulat resmen açıklandı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da yeni sezon öncesi teknik direktör planlaması netleşti. Eflatun-sarılı kulüp, Atilla Gerin ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Özhan Pulat'ın getirildiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ÖZHAN PULAT GÖREVE GETİRİLDİ

Eyüpspor yönetimi, yeni teknik direktör arayışları kapsamında son olarak Hatayspor'u çalıştıran Özhan Pulat ile masaya oturdu.

Yapılan görüşmelerin ardından tarafların her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamayla takımın Özhan Pulat'a emanet edildiği duyuruldu.

HATAYSPOR'DA GÖREV YAPMIŞTI

Özhan Pulat, teknik direktörlük kariyerine Süper Lig'de adım attı. Genç çalıştırıcı, Volkan Demirel'in görevinden istifa etmesinin ardından Hatayspor'un başına geçerek kariyerinin ilk birinci adamlık deneyimini yaşadı.

Pulat, yeni sezonda Eyüpspor'un başarısı için kulübede görev alacak.

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