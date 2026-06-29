İsmail Kartal'dan İrfan Can Kahveci ve Oosterwolde kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci'nin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 11:29
Haber: Sporx.com
İsmail Kartal'dan İrfan Can Kahveci ve Oosterwolde kararı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yeni sezon planlamasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

"BU SEZON BİZİMLE OLACAKLAR"

Deneyimli teknik adam, takımın geleceğine dair konuşurken İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde'nin yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymeye devam edeceğini belirtti.

Kartal açıklamasında, "İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde bu sezon bizimle olacak. Giden oyuncular elbette olacak. Elimizde çok fazla yabancı oyuncu var ve 10+4 kuralı yürürlükte. Tüm bunları değerlendirerek, teknik ekiple birlikte oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola devam etmemiz gerektiğini planlıyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmemiz gerektiği üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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