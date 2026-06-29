Manisa FK'dan kardeş Lemina harekatı

1.Lig ekibi Manisa FK, Muşspor'dan kaleci Egemen Yaylı ile anlaşma sağlarken, Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina transferinde de mutlu sona çok yaklaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 11:47
Haber: DHA, Fotoğraf: Imago
Manisa FK'dan kardeş Lemina harekatı
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1'inci Lig temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü transferde gaza bastı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Muşspor'dan kaleci Egemen Yaylı ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar son olarak İsviçre temsilcisi Yverdon Sport forması giyen Noha Lemina'yi renklerine bağlamak için harekete geçti.

Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi olan 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla yapılan görüşmelerde sona gelindiği ifade edildi. Kanatların yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Noha Lemina, Fransa'da Paris St. Germain altyapısında yetişti.

Geçen sezon İsviçre'de Yverdon Sport ile 19 resmi maça çıkan Lemina 2 gol atıp, 1 de asist yaptı.

Öte yandan Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Ahmet Pektaş yönetiminde tesislerinde başladı. Siyah-beyazlılarda kamp programı ise henüz açıklanmadı.

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