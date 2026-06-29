29 Haziran
Brezilya-Japonya
20:00
29 Haziran
Almanya-Paraguay
23:30
30 Haziran
Hollanda-Fas
04:00
29 Haziran
OB-Kolding
16:00
29 Haziran
RKDSV-Willem
20:00

Juan Mata, Melbourne'nin hissedarı oldu!

Melbourne forması giyen Juan Mata, Avustralya temsilcisinin hissedarlarından biri oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 13:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juan Mata, Melbourne'nin hissedarı oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Avustralya'da Melbourne forması giyen Juan Mata'dan sürpriz bir hamle geldi.

KULÜBÜN HİSSEDARLARINDAN OLDU Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Futbola devam edip etmeyeceği belirsiz olan 38 yaşındaki İspanyol futbolcu, kulübün hissedarlarından biri oldu.

Juan Mata, "Avustralya futbolunun bir geleceği olduğuna içtenlikle inanıyorum. Buraya geldiğim andan itibaren bu kulübün tutkusunu ve ligin potansiyelini hissettim. Sadece bir sezon için değil, uzun dönemde de gelecekte inşa edilecek projenin bir parçası olmak istiyorum." dedi.

Mata, "Geçtiğimiz sezon sahada çok keyif aldım ve kulübe hissedar olarak bağlanmak benim için doğal bir sonraki adım. Beni bu kadar sıcak karşıladıkları için kulüple ve Avustralya futboluyla ilişkili herkese teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Melbourne ile sözleşmesi sona eren Mata, futbol geleceği konusunda ise kesin kararını henüz vermedi. Deneyimli isim, gelecek sezon da futbola devam edip etmeyeceğini değerlendiriyor.

KULÜPTE KALACAK

Melbourne, Mata'nın hissedarlık payının ardından kariyerini noktaladığında da futbol operasyonlarında yer alacağını duyurdu.

GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Premier Lig'de Chelsea ve Manchester United gibi takımların formalarını giyen Mata, Türkiye'de ise Galatasaray forması giymişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.