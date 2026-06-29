Juan Mata, Melbourne'nin hissedarı oldu!

Avustralya'da Melbourne forması giyen Juan Mata'dan sürpriz bir hamle geldi.
KULÜBÜN HİSSEDARLARINDAN OLDU Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Futbola devam edip etmeyeceği belirsiz olan 38 yaşındaki İspanyol futbolcu, kulübün hissedarlarından biri oldu.
Juan Mata, "Avustralya futbolunun bir geleceği olduğuna içtenlikle inanıyorum. Buraya geldiğim andan itibaren bu kulübün tutkusunu ve ligin potansiyelini hissettim. Sadece bir sezon için değil, uzun dönemde de gelecekte inşa edilecek projenin bir parçası olmak istiyorum." dedi.
Mata, "Geçtiğimiz sezon sahada çok keyif aldım ve kulübe hissedar olarak bağlanmak benim için doğal bir sonraki adım. Beni bu kadar sıcak karşıladıkları için kulüple ve Avustralya futboluyla ilişkili herkese teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.
Melbourne ile sözleşmesi sona eren Mata, futbol geleceği konusunda ise kesin kararını henüz vermedi. Deneyimli isim, gelecek sezon da futbola devam edip etmeyeceğini değerlendiriyor.
KULÜPTE KALACAK
Melbourne, Mata'nın hissedarlık payının ardından kariyerini noktaladığında da futbol operasyonlarında yer alacağını duyurdu.
GALATASARAY FORMASI GİYDİ
Premier Lig'de Chelsea ve Manchester United gibi takımların formalarını giyen Mata, Türkiye'de ise Galatasaray forması giymişti.
KULÜBÜN HİSSEDARLARINDAN OLDU Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Futbola devam edip etmeyeceği belirsiz olan 38 yaşındaki İspanyol futbolcu, kulübün hissedarlarından biri oldu.
Juan Mata, "Avustralya futbolunun bir geleceği olduğuna içtenlikle inanıyorum. Buraya geldiğim andan itibaren bu kulübün tutkusunu ve ligin potansiyelini hissettim. Sadece bir sezon için değil, uzun dönemde de gelecekte inşa edilecek projenin bir parçası olmak istiyorum." dedi.
Mata, "Geçtiğimiz sezon sahada çok keyif aldım ve kulübe hissedar olarak bağlanmak benim için doğal bir sonraki adım. Beni bu kadar sıcak karşıladıkları için kulüple ve Avustralya futboluyla ilişkili herkese teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.
Melbourne ile sözleşmesi sona eren Mata, futbol geleceği konusunda ise kesin kararını henüz vermedi. Deneyimli isim, gelecek sezon da futbola devam edip etmeyeceğini değerlendiriyor.
KULÜPTE KALACAK
Melbourne, Mata'nın hissedarlık payının ardından kariyerini noktaladığında da futbol operasyonlarında yer alacağını duyurdu.
GALATASARAY FORMASI GİYDİ
Premier Lig'de Chelsea ve Manchester United gibi takımların formalarını giyen Mata, Türkiye'de ise Galatasaray forması giymişti.