29 Haziran
Brezilya-Japonya
0-151'
29 Haziran
Almanya-Paraguay
23:30
30 Haziran
Hollanda-Fas
04:00
29 Haziran
OB-Kolding
2-1
29 Haziran
RKDSV-Willem
20:00

Beşiktaş'ta 2026-2027 sezonu kombine fiyatları açıklandı!

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu kombine yenileme döneminin başlayacağını duyururken, yeni sezon kombine fiyatlarını da açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 19:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta 2026-2027 sezonu kombine fiyatları açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak iç saha maçlarını kapsayan kombine yenileme dönemine ilişkin detayları duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpte kombine yenileme işlemleri, 30 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 3 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de sona erecek.

Taraftarlar, kombine yenileme işlemlerini Tüpraş Stadyumu Kombine Satış Ofisi'nin yanı sıra Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

Beşiktaş ayrıca, Tüpraş Stadyumu'nun her iki kale arkası tribününde oturma düzeninin yenilenmesinin planlandığını açıkladı. Bu nedenle, geçtiğimiz sezon kale arkası tribünlerinde kombinesi bulunan taraftarların, yenileme işlemlerinin ardından koltuklarında değişiklik yaşanabileceği belirtildi.

Yenileme dönemi kombine fiyatları;

1. Kategori: 143.750 TL
2. Kategori: 112.500 TL
3. Kategori: 100.000 TL
4. Kategori: 87.500 TL
5. Kategori: 81.250 TL
6. Kategori: 75.000 TL
415-416 Blok: 80.000 TL
414-417 Blok: 75.000 TL
413-418 Blok: 70.000 TL
7. Kategori: 21.000 TL
8. Kategori: 20.000 TL

Kulüp, kadın taraftarların tüm bloklarda yüzde 20 indirimle kombine yenileyebileceğini duyururken, öğrenci taraftarlar için de 422 numaralı blokta özel uygulamanın devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan, kombine sahipleri derbi maçlarında (Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor karşılaşmaları) biletlerini yalnızca kulübe devredebilecek. Kulübe devredilen ve satılan koltukların bedelinin yüzde 47'si ise bir sonraki sezon kombine yenilemelerinde kullanılmak üzere taraftarların Passo hesaplarına para puan olarak aktarılacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.