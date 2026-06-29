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John Collins'e Magic, Spurs ve 76ers'tan yoğun ilgi

Serbest oyuncu konumundaki John Collins, Marc Stein ve Jake Fischer'ın The Stein Line'da yer alan haberine göre Orlando Magic, San Antonio Spurs ve Philadelphia 76ers'ın ilgisini çekmiş durumda.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 12:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
John Collins'e Magic, Spurs ve 76ers'tan yoğun ilgi
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Serbest oyuncu konumundaki John Collins, Marc Stein ve Jake Fischer'ın The Stein Line'da yer alan haberine göre Orlando Magic, San Antonio Spurs ve Philadelphia 76ers'ın ilgisini çekmiş durumda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haberde, Minnesota Timberwolves'un da Collins ile ilişkilendirildiği ancak mali açıdan diğer talipleriyle rekabet edebilecek durumda olmadığı ifade edildi.

Öte yandan Sixers ve Spurs'ün, serbest oyuncu piyasasındaki en kaliteli uzun forvetlerle sık sık anılan takımlar arasında yer aldığı belirtildi.

Collins, geçtiğimiz sezon Los Angeles Clippers formasıyla 69 maçta görev alırken, 27.1 dakikada 13.6 sayı ve 5.3 ribaund ortalamaları yakaladı.

29 yaşındaki oyuncu, Atlanta Hawks ile imzaladığı 5 yıl ve 125 milyon dolar değerindeki kontratın son sezonunu geride bıraktı. Collins, bu sözleşmenin ilk iki yılını Hawks'ta geçirdikten sonra Utah Jazz'e takas olmuş ve kontratının kalan iki sezonunda da Jazz forması giymişti.

Geçtiğimiz sezon oyuncu opsiyonunu kullanarak 26.58 milyon dolar kazanan Collins, artık serbest oyuncu konumunda bulunuyor.

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