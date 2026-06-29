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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki çalışmada Vedat Muriqi, adalesinde ağrı hissederek sahayı sedyeyle terk etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 14:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi, adalesinde ağrı hissederek sahayı sedyeyle terk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Günün ilk antrenmanı, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre çalışma, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

ANTRENMAN HÜCUM ORGANİZASYONLARIYLA TAMAMLANDI

Salon çalışmasının ardından sahaya geçen Fenerbahçeli futbolcular, ısınma ve çabukluk hareketleri yaptı.

Sarı-lacivertliler, 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarının ardından antrenmanı hücum organizasyonları ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

MURIQI SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

Antrenmanda Vedat Muriqi, adalesinde ağrı hissederek sahayı sedyeyle terk etti. Oyuncunun durumuna ilişkin kaynakta ek bilgi yer almadı.

ASENSIO VE SKRINIAR TAKIMLA ÇALIŞTI

Antrenmanın ilk bölümünde Marco Asensio ve Milan Skriniar'ın takımla çalıştığı öğrenildi. Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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