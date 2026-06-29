Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi, adalesinde ağrı hissederek sahayı sedyeyle terk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Günün ilk antrenmanı, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre çalışma, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.
ANTRENMAN HÜCUM ORGANİZASYONLARIYLA TAMAMLANDI
Salon çalışmasının ardından sahaya geçen Fenerbahçeli futbolcular, ısınma ve çabukluk hareketleri yaptı.
Sarı-lacivertliler, 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarının ardından antrenmanı hücum organizasyonları ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
MURIQI SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ
Antrenmanda Vedat Muriqi, adalesinde ağrı hissederek sahayı sedyeyle terk etti. Oyuncunun durumuna ilişkin kaynakta ek bilgi yer almadı.
ASENSIO VE SKRINIAR TAKIMLA ÇALIŞTI
Antrenmanın ilk bölümünde Marco Asensio ve Milan Skriniar'ın takımla çalıştığı öğrenildi. Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
ANTRENMAN HÜCUM ORGANİZASYONLARIYLA TAMAMLANDI
Salon çalışmasının ardından sahaya geçen Fenerbahçeli futbolcular, ısınma ve çabukluk hareketleri yaptı.
Sarı-lacivertliler, 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarının ardından antrenmanı hücum organizasyonları ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
MURIQI SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ
Antrenmanda Vedat Muriqi, adalesinde ağrı hissederek sahayı sedyeyle terk etti. Oyuncunun durumuna ilişkin kaynakta ek bilgi yer almadı.
ASENSIO VE SKRINIAR TAKIMLA ÇALIŞTI
Antrenmanın ilk bölümünde Marco Asensio ve Milan Skriniar'ın takımla çalıştığı öğrenildi. Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.