Ja Morant'in yeni takımı Portland Trail Blazers oldu!

Portland Trail Blazers, yıldız oyun kurucu Ja Morant'ı, Jerami Grant ve Kris Murray karşılığında Memphis Grizzlies'ten kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Grizzlies'in, daha önce Desmond Bane ve Jaren Jackson Jr. ile yollarını ayırmasının ardından Morant'ı da uzun süredir takas piyasasında değerlendirdiği ve kulübün Morant dönemini tamamen geride bırakmayı hedeflediği belirtildi.
Morant'ın sözleşmesi kapsamında 2026-27 sezonunda 42.2 milyon dolar, 2027-28 ve 2028-29 sezonlarında ise yıllık 44.9 milyon dolar kazanacağı ifade edildi. Yıldız oyuncu, Temmuz 2022'de Grizzlies ile 5 yıl, 197 milyon dolarlık kontrata imza atmıştı.
Geçtiğimiz sezon sakatlıklar ve hakkında çıkan takas söylentileri nedeniyle yalnızca 20 maçta forma giyen Morant, 28.4 dakikada 19.4 sayı, 3.2 ribaund ve 8.1 asist ortalamaları yakaladı. Ayrıca yıldız oyuncu, Kasım ayında Los Angeles Lakers mağlubiyetinin ardından başantrenör Tuomas Iisalo ile yaşadığı sert tartışma nedeniyle bir maç ceza almıştı.
Morant, aşil tendonunu kopardıktan sonra Portland'a geri dönecek olan Damian Lillard ile aynı kadroda yer alacak. Yeni sahibi Tom Dundon yönetimindeki Blazers, bu yaz ilk kez başantrenörlük görevine getirilen Micah Nori ile yola devam ederken, arka alanda Jrue Holiday ve Scoot Henderson gibi isimleri de bulunduruyor.
Bu yaz transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan Portland'ın, Boston Celtics ile Jaylen Brown takası konusunda da görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.
Öte yandan Memphis'e giden Jerami Grant, 2026-27 sezonunda 34.2 milyon dolar kazanacak. Tecrübeli forvetin, 2027-28 sezonu için 37.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.
Morant'ın sözleşmesi kapsamında 2026-27 sezonunda 42.2 milyon dolar, 2027-28 ve 2028-29 sezonlarında ise yıllık 44.9 milyon dolar kazanacağı ifade edildi. Yıldız oyuncu, Temmuz 2022'de Grizzlies ile 5 yıl, 197 milyon dolarlık kontrata imza atmıştı.
Geçtiğimiz sezon sakatlıklar ve hakkında çıkan takas söylentileri nedeniyle yalnızca 20 maçta forma giyen Morant, 28.4 dakikada 19.4 sayı, 3.2 ribaund ve 8.1 asist ortalamaları yakaladı. Ayrıca yıldız oyuncu, Kasım ayında Los Angeles Lakers mağlubiyetinin ardından başantrenör Tuomas Iisalo ile yaşadığı sert tartışma nedeniyle bir maç ceza almıştı.
Morant, aşil tendonunu kopardıktan sonra Portland'a geri dönecek olan Damian Lillard ile aynı kadroda yer alacak. Yeni sahibi Tom Dundon yönetimindeki Blazers, bu yaz ilk kez başantrenörlük görevine getirilen Micah Nori ile yola devam ederken, arka alanda Jrue Holiday ve Scoot Henderson gibi isimleri de bulunduruyor.
Bu yaz transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan Portland'ın, Boston Celtics ile Jaylen Brown takası konusunda da görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.
Öte yandan Memphis'e giden Jerami Grant, 2026-27 sezonunda 34.2 milyon dolar kazanacak. Tecrübeli forvetin, 2027-28 sezonu için 37.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.