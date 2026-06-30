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Yan Diomande'den transfer yanıtı

Leipzig forması giyen Yan Diomande, hakkındaki transfer haberleriyle ilgilenmediğini ve Dünya Kupası'na odaklandığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 15:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yan Diomande'den transfer yanıtı
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Leipzig forması giyen Yan Diomande, hakkındaki transfer haberlerine cevap verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "İNTERNETİM YOK"

Fildişi Sahili Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden 19 yaşındaki genç futbolcu, "Hiçbir bilgim yok. İnternetim yok. Instagram ya da TikTok kullanmıyorum. Dikkatimin dağılmasını önlemek için bu benim kendi tercihim. Transfer çalışmalarını menajerim yürütüyor, ben sadece Dünya Kupası'na odaklanıyorum." sözlerini sarf etti.

Diomande, "Dünya Kupası'nda olmak, eşsiz bir an ve deneyim. 4 yıldır bir yaşanıyor. Dünya Kupası'na odaklanmak ve milli takımımla tarih yazmaya çalışmak istiyorum." dedi.

LIVERPOOL VE PSG PEŞİNDE

Genç futbolcunun adı Avrupa'dan Liverpool ve Paris Saint-Germain ile anılıyor.

SEZON PERFORMANSI

Leipzig forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Diomande, 13 gol attı ve 10 asist yaptı.

 

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