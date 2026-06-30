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Pistons, Jalen Duren için sign-and-trade seçeneğine kapıyı kapattı

Detroit Pistons'ın, Sacramento Kings ile görüşmesi beklenen Jalen Duren için herhangi bir sign-and-trade (imzala ve takasla) anlaşmasına sıcak bakmadığı bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 16:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Pistons, Jalen Duren için sign-and-trade seçeneğine kapıyı kapattı
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Detroit Pistons'ın, Sacramento Kings ile görüşmesi beklenen Jalen Duren için herhangi bir sign-and-trade (imzala ve takasla) anlaşmasına sıcak bakmadığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Duren'in Kings ile gerçekleştireceği görüşmenin gündeme gelmesinin ardından, Domantas Sabonis'in olası bir takasla Detroit'e gitme ihtimali de ciddi şekilde zora girdi.

ESPN'den Dave McMenamin'in haberine göre Pistons yönetimi, Duren'i yeni bir sözleşmeyle takımda tutmakta kararlı ve olası bir sign-and-trade senaryosunu değerlendirmeyi düşünmüyor.

McMenamin, "Takım kaynaklarının ESPN'e verdiği bilgiye göre Pistons, kariyerinin tamamını Detroit'te geçiren Duren ile yollarını ayıracak herhangi bir sign-and-trade seçeneğiyle ilgilenmiyor." ifadelerini kullandı.

Kısıtlı serbest oyuncu statüsündeki Jalen Duren'in, Detroit ile devam eden sözleşme görüşmelerinden memnun olmadığı ve bu nedenle sign-and-trade ihtimallerini araştırmaya başladığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından hem Sacramento Kings hem de Los Angeles Lakers, serbest oyuncu döneminin başlaması öncesinde genç pivotun en ciddi talipleri olarak öne çıktı.

Buna rağmen Pistons'ın, Duren'i takımda tutma konusundaki kararlılığını koruduğu ancak oyuncuya, alabileceği maksimum rakamın altında bir teklif sunduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon NBA All-Star seçilen ve All-NBA Üçüncü Takımı'na giren Duren, kurallar gereği 5 yıl 287.1 milyon dolarlık maksimum sözleşmeye imza atabilecek durumda bulunuyor.

Ancak habere göre Detroit'in oyuncuya yıllık yaklaşık 30 milyon dolar seviyesinde bir kontrat önerdiği aktarıldı.

Öte yandan herhangi bir rakip takımın Duren'e teklif yapması halinde Pistons'ın bu teklifi eşleme hakkı bulunuyor. Çünkü diğer takımların verebileceği teklifler en fazla 4 yıl ve yaklaşık 172 milyon dolar seviyesinde olabiliyor.

Pistons'ın ilerleyen süreçte sign-and-trade fikrine sıcak bakması halinde ise Kings'in en önemli takas kozunun Domantas Sabonis olacağı ifade edildi.

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