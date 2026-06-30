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Inter'de dört futbolcuya veda

İtalya Serie A'da son şampiyon Inter, sözleşmeleri sona eren 4 futbolcusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 11:42 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 16:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Inter'de dört futbolcuya veda
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Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Inter, takımdan ayrılan isimleri duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibinin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij ve Matteo Darmian'la sözleşme yenilenmeyeceği belirtildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda 4 futbolcuya da kulübe verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

YANN SOMMER

Inter'e 2023'te Bayern Münih'ten transfer olan Yann Sommer, İtalyan ekibinde 139 maça çıkıp 64 maçta kalesini gole kapattı. Sommer, bu karşılaşmalarda kalesinde 170 gol gördü.

FRANCESCO ACERBI

Sommer'le aynı sezonda Inter'e gelen Francesco Acerbi ise 148 maçta sahaya çıkarken 5 gol ve 5 asist kaydetti.

STEFAN DE VRIJ

Takımın bir diğer deneyimli stoperi Stefan De Vrij ise süre aldığı 296 maçta 13 gol ve 8 asist kaydetti. Hollandalı savunmacı Inter'e 2018'de Lazio'dan transfer olmuştu.

MATTEO DARMIAN

Inter'e veda eden Matteo Darmian, Parma'dan 2021'de takıma katılmıştı. İtalyan ekinde 218 maça çıkan deneyimli sağ bek, 13 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

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