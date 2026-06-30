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Trabzonspor'dan THY'ye ziyaret

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk Hava Yolları'nı ziyaret ederek sponsorluk süreci ve yeni iş birliği imkanlarını görüştü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 18:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan THY'ye ziyaret
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk Hava Yolları'nı (THY) ziyaret etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre Doğan, Türkiye'nin en değerli markalarından biri olan ve dünyanın en fazla ülkesine uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi THY'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Uzun yıllardır bordo-mavili kulübe sponsorluk desteği sağlayan THY'ye gerçekleşen ziyarette Doğan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker ve THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ile bir araya geldi.

YENİ İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI GÖRÜŞÜLDÜ

THY ile Trabzonspor arasındaki güçlü işbirliği ve kurumsal ilişkilerin değerlendirildiği görüşmede, mevcut sponsorluk süreci ve geleceğe yönelik işbirliği olanakları üzerine de karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Doğan, ziyarette Şeker ve Olmuştur'a yeni görevlerinde başarı dileyerek, plaket ve Trabzonspor forması hediye etti.

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