Liam Rosenior, Fransa'ya geri dönüyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris FC'de teknik direktörlük görevi için Liam Rosenior dönemi başlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız basınında yer alan habere göre İngiliz teknik adam, perşembe günü Paris FC ile resmi sözleşme imzalayacak. 42 yaşındaki çalıştırıcının Paris ekibiyle 2 yıllık kontrat yapacağı, anlaşmada 1 yıllık opsiyon maddesinin de yer alacağı belirtildi.
PERŞEMBE GÜNÜ RESMİYET KAZANACAK
Paris FC'de bu gelişme artık sürpriz olarak görülmüyor. Kulüpte teknik direktörlük görevi için uzun süredir öne çıkan Liam Rosenior'un, beklenmedik bir aksilik yaşanmaması halinde perşembe günü imzayı atacağı aktarıldı.
Paris FC'nin sezon hazırlıklarına başlangıcı ilk olarak çarşamba günü planlanmıştı ancak program 8 gün ertelendi. Takım, 9 Temmuz'da küçük gruplar halinde sağlık kontrolleriyle yeni sezon çalışmalarına başlayacak.
Aynı gün 42. yaşını kutlayacak olan Liam Rosenior'un da artık Paris FC'nin teknik direktörü olarak takımın başında yer alması bekleniyor.
PARIS FC'DE 1 YILDA ÜÇÜNCÜ TEKNİK ADAM
Paris FC, son dönemde teknik direktör konusunda yoğun bir hareketlilik yaşadı. Stéphane Gilli ve Antoine Kombouare'nin ardından kulüp, 1 yıl içinde üçüncü teknik direktörüyle çalışmaya hazırlanıyor.
Antoine Kombouare'nin durumunun çözüm aşamasında olduğu, deneyimli teknik adamın sözleşmesinde 1 yıl daha bulunduğu kaydedildi.
Rosenior'un, haftalar ilerledikçe Paris FC yönetiminin öncelikli adayı haline geldiği belirtildi. Parisli yöneticilerin, genç teknik adamın özellikle Strasbourg döneminde gösterdiği çalışma disiplini ve risk alan oyun anlayışına büyük önem verdiği ifade edildi.
STRASBOURG VE CHELSEA DÖNEMLERİ
Liam Rosenior, Temmuz 2024 ile Ocak 2026 arasında Strasbourg'da görev yapmış ve bu süreçte Fransa futbolunda dikkat çeken genç teknik direktörlerden biri haline gelmişti.
Paris FC için Rosenior tercihi bir risk olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl Ligue 1'e yükselen başkent ekibi, genç teknik adamla yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Bu hamle aynı zamanda Rosenior için de önemli bir fırsat olacak. İngiliz çalıştırıcı, Chelsea'deki kısa döneminin ardından kariyerini yeniden Fransa'da yükseltmeyi hedefliyor.
Rosenior, Chelsea'de 4 aydan kısa süren görevinde Londra ekibini istenen seviyeye çıkaramamıştı. İngiliz teknik adamın Chelsea karnesi 23 maçta 10 mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.
İLK MAÇ REIMS'E KARŞI
Liam Rosenior'un 9 Temmuz'da Orly'de Paris FC kadrosuyla tanışacağı belirtildi. İngiliz teknik adamın yardımcı ekibinin ise henüz netleşmediği aktarıldı.
Paris FC, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçını 18 Temmuz'da Ligue 2 ekibi Reims'e karşı oynayacak.
PERŞEMBE GÜNÜ RESMİYET KAZANACAK
Paris FC'de bu gelişme artık sürpriz olarak görülmüyor. Kulüpte teknik direktörlük görevi için uzun süredir öne çıkan Liam Rosenior'un, beklenmedik bir aksilik yaşanmaması halinde perşembe günü imzayı atacağı aktarıldı.
Paris FC'nin sezon hazırlıklarına başlangıcı ilk olarak çarşamba günü planlanmıştı ancak program 8 gün ertelendi. Takım, 9 Temmuz'da küçük gruplar halinde sağlık kontrolleriyle yeni sezon çalışmalarına başlayacak.
Aynı gün 42. yaşını kutlayacak olan Liam Rosenior'un da artık Paris FC'nin teknik direktörü olarak takımın başında yer alması bekleniyor.
PARIS FC'DE 1 YILDA ÜÇÜNCÜ TEKNİK ADAM
Paris FC, son dönemde teknik direktör konusunda yoğun bir hareketlilik yaşadı. Stéphane Gilli ve Antoine Kombouare'nin ardından kulüp, 1 yıl içinde üçüncü teknik direktörüyle çalışmaya hazırlanıyor.
Antoine Kombouare'nin durumunun çözüm aşamasında olduğu, deneyimli teknik adamın sözleşmesinde 1 yıl daha bulunduğu kaydedildi.
Rosenior'un, haftalar ilerledikçe Paris FC yönetiminin öncelikli adayı haline geldiği belirtildi. Parisli yöneticilerin, genç teknik adamın özellikle Strasbourg döneminde gösterdiği çalışma disiplini ve risk alan oyun anlayışına büyük önem verdiği ifade edildi.
STRASBOURG VE CHELSEA DÖNEMLERİ
Liam Rosenior, Temmuz 2024 ile Ocak 2026 arasında Strasbourg'da görev yapmış ve bu süreçte Fransa futbolunda dikkat çeken genç teknik direktörlerden biri haline gelmişti.
Paris FC için Rosenior tercihi bir risk olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl Ligue 1'e yükselen başkent ekibi, genç teknik adamla yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Bu hamle aynı zamanda Rosenior için de önemli bir fırsat olacak. İngiliz çalıştırıcı, Chelsea'deki kısa döneminin ardından kariyerini yeniden Fransa'da yükseltmeyi hedefliyor.
Rosenior, Chelsea'de 4 aydan kısa süren görevinde Londra ekibini istenen seviyeye çıkaramamıştı. İngiliz teknik adamın Chelsea karnesi 23 maçta 10 mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.
İLK MAÇ REIMS'E KARŞI
Liam Rosenior'un 9 Temmuz'da Orly'de Paris FC kadrosuyla tanışacağı belirtildi. İngiliz teknik adamın yardımcı ekibinin ise henüz netleşmediği aktarıldı.
Paris FC, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçını 18 Temmuz'da Ligue 2 ekibi Reims'e karşı oynayacak.