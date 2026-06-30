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Kazımcan Karataş için sürpriz gelişme

Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş'a Kuzey Makedonya Milli Takımı'ndan teklif geleceği iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 16:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kazımcan Karataş için sürpriz gelişme
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Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçirdikten sonra Başakşehir FK'ya kiralanan Kazımcan Karataş, performansıyla Teknik direktör Nuri Şahin'in gözüne girmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SÜRPRİZ İDDİA

Başakşehir FK ile Galatasaray arasında görüşmeler sürerken Kazımcan Karataş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Masar Omeragic, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada, milli takımın kısa süre içerisinde UEFA Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip yeni bir isimle güçleneceğini duyurmuştu.

Kuzey Makedonya basınında yer alan haberlere göre, bu tarif edilen futbolcunun Galatasaray'ın 22 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş olduğu belirtiliyor.

SOSYAL MEDYADAN TAKİP

İddiaları güçlendiren bir diğer gelişme ise Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'nun resmi sosyal medya hesabının kısa süre önce Kazımcan Karataş'ı takip etmeye başlaması oldu.

Henüz federasyondan veya futbolcunun cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, Kazımcan Karataş'ın milli takım tercihiyle ilgili sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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