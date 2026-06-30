Milan'dan rekor transfer: Gonçalo Ramos

Milan, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için önemli bir transfere imza attı. İtalyan devi, Paris Saint-Germain'in yıldız santrforu Gonçalo Ramos'u kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RESMEN AÇIKLANDI
Kırmızı-siyahlı kulüp, Portekizli golcünün transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla resmen açıkladı. Gonçalo Ramos, yeni sezonda Milan forması giyecek.
HÜCUM HATTINA GÜÇLÜ TAKVİYE
24 yaşındaki futbolcu, son yıllarda Benfica ve Paris Saint-Germain formalarıyla sergilediği performansla Avrupa'nın dikkat çeken golcüleri arasında yer aldı. Milan, Ramos transferiyle hücum hattındaki alternatiflerini artırmayı hedefliyor.
YENİ SAYFA AÇIYOR
Kariyerinde Benfica ve PSG formaları giyen Gonçalo Ramos, İtalya'da ilk kez mücadele edecek. Portekizli golcü, Milan kariyerine başarılı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
MİLAN TARİHİNE GEÇTİ
Milan, Gonçalo Ramos transferi için Paris Saint-Germain'e 74 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyecek. Portekizli golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan devi, kulüp tarihinin en pahalı transferine imza attı. Daha önce bu alandaki rekor, 49.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rafael Leao'ya aitti.
FENERBAHÇE DE GÜNDEMİNE ALMIŞTI
Gonçalo Ramos'un adı Fenerbahçe ile de anılmıştı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli golcü için nabız yokladığı öne sürülürken, deneyimli santrfor kariyerini Serie A'da sürdürme kararı alarak Milan'a imza attı.
Kırmızı-siyahlı kulüp, Portekizli golcünün transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla resmen açıkladı. Gonçalo Ramos, yeni sezonda Milan forması giyecek.
HÜCUM HATTINA GÜÇLÜ TAKVİYE
24 yaşındaki futbolcu, son yıllarda Benfica ve Paris Saint-Germain formalarıyla sergilediği performansla Avrupa'nın dikkat çeken golcüleri arasında yer aldı. Milan, Ramos transferiyle hücum hattındaki alternatiflerini artırmayı hedefliyor.
YENİ SAYFA AÇIYOR
Kariyerinde Benfica ve PSG formaları giyen Gonçalo Ramos, İtalya'da ilk kez mücadele edecek. Portekizli golcü, Milan kariyerine başarılı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
MİLAN TARİHİNE GEÇTİ
Milan, Gonçalo Ramos transferi için Paris Saint-Germain'e 74 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyecek. Portekizli golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan devi, kulüp tarihinin en pahalı transferine imza attı. Daha önce bu alandaki rekor, 49.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rafael Leao'ya aitti.
FENERBAHÇE DE GÜNDEMİNE ALMIŞTI
Gonçalo Ramos'un adı Fenerbahçe ile de anılmıştı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli golcü için nabız yokladığı öne sürülürken, deneyimli santrfor kariyerini Serie A'da sürdürme kararı alarak Milan'a imza attı.