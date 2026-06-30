Antalyaspor'da Veysel Sarı'nın sözleşmesi uzatıldı

Antalyaspor, yeni sezon öncesi iç transfer çalışmalarını sürdürürken takım kaptanı Veysel Sarı ile yola devam etme kararı aldı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, tecrübeli savunmacının sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1 YILLIK İMZA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün de katıldı. Taraflar, Veysel Sarı'nın sözleşmesini 1 yıl uzatan anlaşmaya imza attı.
KULÜBÜNE DESTEK VERDİ
Açıklamada, Veysel Sarı'nın Antalyaspor'un başlattığı destek kampanyasına 5 koltuk satın alarak katkı sağladığı belirtildi.
Kırmızı-beyazlı kulüp, tecrübeli savunmacının sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1 YILLIK İMZA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün de katıldı. Taraflar, Veysel Sarı'nın sözleşmesini 1 yıl uzatan anlaşmaya imza attı.
KULÜBÜNE DESTEK VERDİ
Açıklamada, Veysel Sarı'nın Antalyaspor'un başlattığı destek kampanyasına 5 koltuk satın alarak katkı sağladığı belirtildi.