30 Haziran
Fildişi Sahili-Norveç
0-011'
01 Temmuz
Fransa-İsveç
00:00
01 Temmuz
Meksika-Ekvador
04:00
30 Haziran
Sturm Graz-LNZ Cherkasy
19:00
30 Haziran
Shamrock -Hibernian
22:00
01 Temmuz
Botafogo SP-CRB
02:00

Antalyaspor'da Veysel Sarı'nın sözleşmesi uzatıldı

Antalyaspor, kaptanı Veysel Sarı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu, kulübün destek kampanyasına da katkıda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 18:52 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 18:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor'da Veysel Sarı'nın sözleşmesi uzatıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Antalyaspor, yeni sezon öncesi iç transfer çalışmalarını sürdürürken takım kaptanı Veysel Sarı ile yola devam etme kararı aldı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, tecrübeli savunmacının sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 1 YILLIK İMZA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün de katıldı. Taraflar, Veysel Sarı'nın sözleşmesini 1 yıl uzatan anlaşmaya imza attı.

KULÜBÜNE DESTEK VERDİ

Açıklamada, Veysel Sarı'nın Antalyaspor'un başlattığı destek kampanyasına 5 koltuk satın alarak katkı sağladığı belirtildi.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.