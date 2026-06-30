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Cilo Dağı'nda tarihi güreş heyecanı

Hakkari'deki 3 bin rakımlı Cilo Dağı eteklerinde ilk kez açık havada düzenlenen Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Finalleri, yaklaşık 2 bin sporseverin katılımıyla gerçekleştirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 19:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Cilo Dağı'nda tarihi güreş heyecanı
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Hakkari'de bulunan 3 bin rakımlı Cilo Dağı'nın eteklerindeki Cennet-Cehennem Vadisi, ilk kez Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Finalleri'ne ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hakkari Valiliği ve Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda yaklaşık 100 sporcu er meydanına çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK KEZ 3 BİN RAKIMDA

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2020 yılında Milli Park ilan edilen Cilo-Sat Dağları'nda gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 2 bin sporsever katıldı. Vatandaşlar, karlı dağların eteklerinde kurulan alanda müsabakaları takip ederken kamp yapma imkânı da buldu.

100 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Final organizasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlbank Spor Kulübü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Şekerspor ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına mücadele eden, aralarında Avrupa ve dünya şampiyonlarının da bulunduğu yaklaşık 100 güreşçi mindere çıktı.

TAHA AKGÜL: "BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, organizasyonun dünya güreşi adına önemli bir adım olduğunu belirterek, "Gerçekten açık havada daha önce böyle bir organizasyon hiç yapılmadı. Şu an 3 bin rakımdayız. Burada muhteşem bir doğa var. Güreşin görünürlüğünü artırmak adına burada bir yarışma düzenleme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Akgül ayrıca organizasyona destek veren Cumhurbaşkanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hakkari Valiliği ve emeği geçen herkese teşekkür ederek turnuvanın sorunsuz tamamlanmasını temenni etti.

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