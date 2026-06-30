30 Haziran
Fildişi Sahili-Norveç
0-012'
01 Temmuz
Fransa-İsveç
00:00
01 Temmuz
Meksika-Ekvador
04:00
30 Haziran
Sturm Graz-LNZ Cherkasy
19:00
30 Haziran
Shamrock -Hibernian
22:00
01 Temmuz
Botafogo SP-CRB
02:00

Tottenham'ın rekor transferi Mateus Fernandes!

Tottenham'ın West Ham United forması giyen Mateus Fernandes'i yaklaşık 100 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 19:59 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 20:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Tottenham'ın rekor transferi Mateus Fernandes!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Tottenham, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı. İngiliz ekibi, West Ham United'ın Portekizli orta sahası Mateus Fernandes'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YAKLAŞIK 100 MİLYON EURO BONSERVİS

Fabrizio Romano'nun haberine göre Tottenham, 20 yaşındaki futbolcu için West Ham United ile anlaşma sağladı. Londra ekibinin bu transfer için yaklaşık 85 milyon Sterlin (yaklaşık 100 milyon euro) bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

TOTTENHAM TARİHİNE GEÇECEK

Yaklaşık 100 milyon euroluk bonservis bedeliyle gerçekleşecek transfer, Tottenham tarihinin en pahalı transferi olmaya hazırlanıyor. Londra ekibinin daha önceki transfer rekoru, 65 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Xavi Simons'a aitti. Mateus Fernandes transferiyle bu rekorun geride kalması bekleniyor.

LİGDE KALDI, REKOR TRANSFER YAPTI

Geçen sezon Premier Lig'de son hafta Everton'ı 1-0 yenerek küme düşmekten kurtulan Tottenham, yeni sezon öncesi kesenin ağzını açtı. Londra ekibi, Mateus Fernandes için yaklaşık 100 milyon euro ödeyerek kulüp transfer rekorunu kıracak.

TOTTENHAM, MANCHESTER UNİTED'I GERİDE BIRAKTI

Mateus Fernandes transferiyle Manchester United'da yakından ilgileniyordu. Ancak Tottenham, West Ham United ile yaptığı görüşmelerde rakibinin önüne geçerek Portekizli orta sahayı kadrosuna katmayı başardığı öne sürüldü.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Geride kalan sezonda West Ham United formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Mateus Fernandes, 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.