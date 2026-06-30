Tottenham'ın rekor transferi Mateus Fernandes!

Tottenham, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı. İngiliz ekibi, West Ham United'ın Portekizli orta sahası Mateus Fernandes'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YAKLAŞIK 100 MİLYON EURO BONSERVİS
Fabrizio Romano'nun haberine göre Tottenham, 20 yaşındaki futbolcu için West Ham United ile anlaşma sağladı. Londra ekibinin bu transfer için yaklaşık 85 milyon Sterlin (yaklaşık 100 milyon euro) bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
TOTTENHAM TARİHİNE GEÇECEK
Yaklaşık 100 milyon euroluk bonservis bedeliyle gerçekleşecek transfer, Tottenham tarihinin en pahalı transferi olmaya hazırlanıyor. Londra ekibinin daha önceki transfer rekoru, 65 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Xavi Simons'a aitti. Mateus Fernandes transferiyle bu rekorun geride kalması bekleniyor.
LİGDE KALDI, REKOR TRANSFER YAPTI
Geçen sezon Premier Lig'de son hafta Everton'ı 1-0 yenerek küme düşmekten kurtulan Tottenham, yeni sezon öncesi kesenin ağzını açtı. Londra ekibi, Mateus Fernandes için yaklaşık 100 milyon euro ödeyerek kulüp transfer rekorunu kıracak.
TOTTENHAM, MANCHESTER UNİTED'I GERİDE BIRAKTI
Mateus Fernandes transferiyle Manchester United'da yakından ilgileniyordu. Ancak Tottenham, West Ham United ile yaptığı görüşmelerde rakibinin önüne geçerek Portekizli orta sahayı kadrosuna katmayı başardığı öne sürüldü.
DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Geride kalan sezonda West Ham United formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Mateus Fernandes, 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Tottenham, 20 yaşındaki futbolcu için West Ham United ile anlaşma sağladı. Londra ekibinin bu transfer için yaklaşık 85 milyon Sterlin (yaklaşık 100 milyon euro) bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
TOTTENHAM TARİHİNE GEÇECEK
Yaklaşık 100 milyon euroluk bonservis bedeliyle gerçekleşecek transfer, Tottenham tarihinin en pahalı transferi olmaya hazırlanıyor. Londra ekibinin daha önceki transfer rekoru, 65 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Xavi Simons'a aitti. Mateus Fernandes transferiyle bu rekorun geride kalması bekleniyor.
LİGDE KALDI, REKOR TRANSFER YAPTI
Geçen sezon Premier Lig'de son hafta Everton'ı 1-0 yenerek küme düşmekten kurtulan Tottenham, yeni sezon öncesi kesenin ağzını açtı. Londra ekibi, Mateus Fernandes için yaklaşık 100 milyon euro ödeyerek kulüp transfer rekorunu kıracak.
TOTTENHAM, MANCHESTER UNİTED'I GERİDE BIRAKTI
Mateus Fernandes transferiyle Manchester United'da yakından ilgileniyordu. Ancak Tottenham, West Ham United ile yaptığı görüşmelerde rakibinin önüne geçerek Portekizli orta sahayı kadrosuna katmayı başardığı öne sürüldü.
DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Geride kalan sezonda West Ham United formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Mateus Fernandes, 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.