Barcelona'dan Julian Alvarez için yeni teklif hazırlığı

Barcelona, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'in transferinden vazgeçmiyor.
YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre, Katalan ekibi, Arjantinli yıldız için Dünya Kupası'nın ardından Atletico Madrid'e yeni bir teklif yapacak.
Barcelona'nın, Julian Alvarez'in transferi için 130 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
100 MİLYON EURO'YA RET
Atletico Madrid, daha önce 26 yaşındaki futbolcusu için Barcelona'dan gelen 100 milyon euro'luk teklifi geri çevirmişti.
DÜNYA KUPASI SIRASINDA KRİZ!
Julian Alvarez, Dünya Kupası sırasında Atletico Madrid ve Barcelona arasında ipleri koparma noktasına getirmişti.
Arjantinli yıldız, Dünya Kupası'nda Avusturya ile oynanan maçın ardından "Bunu konuşmanın sırası değil ama saklanacak da değilim, dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. Atletico Madrid'deki yetkililerle konuştum ve herkes için en iyisinin bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." demişti.
Atletico Madrid CEO'su Miguel Angel Gil Marin, bu açıklamanın ardından, Barcelona'nın, sözleşmesi devam eden Alvarez'le görüştüğü gerekçesiyle Katalan ekibini FIFA'ya şikayet edeceklerini söylemişti.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Alvarez, 20 kez ağları havalandırdı ve 9 asist yaptı.
HARRY KANE GELİŞMESİ
Öte yandan The Athletic'te yer alan habere göre, Barcelona, Harry Kane transferi için İngiliz golcünün menajeriyle de temas kurdu ancak Kane, Bayern Münih'ten ayrılmak istemiyor. Golcü futbolcunun, Alman ekibiyle gelecek yıl bitecek sözleşmesini uzatması bekleniyor.
YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre, Katalan ekibi, Arjantinli yıldız için Dünya Kupası'nın ardından Atletico Madrid'e yeni bir teklif yapacak.
Barcelona'nın, Julian Alvarez'in transferi için 130 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
100 MİLYON EURO'YA RET
Atletico Madrid, daha önce 26 yaşındaki futbolcusu için Barcelona'dan gelen 100 milyon euro'luk teklifi geri çevirmişti.
DÜNYA KUPASI SIRASINDA KRİZ!
Julian Alvarez, Dünya Kupası sırasında Atletico Madrid ve Barcelona arasında ipleri koparma noktasına getirmişti.
Arjantinli yıldız, Dünya Kupası'nda Avusturya ile oynanan maçın ardından "Bunu konuşmanın sırası değil ama saklanacak da değilim, dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. Atletico Madrid'deki yetkililerle konuştum ve herkes için en iyisinin bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." demişti.
Atletico Madrid CEO'su Miguel Angel Gil Marin, bu açıklamanın ardından, Barcelona'nın, sözleşmesi devam eden Alvarez'le görüştüğü gerekçesiyle Katalan ekibini FIFA'ya şikayet edeceklerini söylemişti.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Alvarez, 20 kez ağları havalandırdı ve 9 asist yaptı.
HARRY KANE GELİŞMESİ
Öte yandan The Athletic'te yer alan habere göre, Barcelona, Harry Kane transferi için İngiliz golcünün menajeriyle de temas kurdu ancak Kane, Bayern Münih'ten ayrılmak istemiyor. Golcü futbolcunun, Alman ekibiyle gelecek yıl bitecek sözleşmesini uzatması bekleniyor.